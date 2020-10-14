«مباحث الفروانية» ضبطت مهربي المواد التموينية

وطن النهار

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط شخصين من الجالية الآسيوية وبحوزتهم مواد تموينية مدعومة من الدولة في منطقة جليب الشيوخ، حيث تم حجزهم بعد اعترافهم تمهيدا لاحالتهم إلى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل أنه بعد ورود معلومات عن وجود مخازن لتخزين مواد تموينية مدعومة من الدولة في منطقة جليب الشيوخ، وبعد التحري توجه رجال المباحث من قسم جليب الشيوخ إلى المكان، وتم رصد الشخصين ينقلان المواد التموينية المدعومة، وعلى الفور تمت مداهمتهم وضبط كمية كبيرة تقدر بـ 1000 كيلو من الأرز، و600 كيلو من السكر، و250 كيلو من العدس، و36 عبوة كبيرة الحجم من زيت دلال و48 علبة من حليب أطفال.

تم ضبط الشخصين والمواد التموينية المذكورة وبمواجهتهما اعترفا بأفعالهما وأقرا بأنهما قاما بتخزين المواد التموينية تمهيدا لتهريبها إلى خارج الكويت ، وعليه تم حجز المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحويلهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإبعادهما عن البلاد.

