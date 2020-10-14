loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شملت 600 كيلوغرام من السكر و1000 من الأرز و48 علبة حليب أطفال

«مباحث الفروانية» ضبطت مهربي المواد التموينية

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 14 أكتوبر 2020

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط شخصين من الجالية الآسيوية وبحوزتهم مواد تموينية مدعومة من الدولة في منطقة جليب الشيوخ، حيث تم حجزهم بعد اعترافهم تمهيدا لاحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي التفاصيل أنه بعد ورود معلومات عن وجود مخازن لتخزين مواد تموينية مدعومة من الدولة في منطقة جليب الشيوخ، وبعد التحري توجه رجال المباحث من قسم جليب الشيوخ إلى المكان، وتم رصد الشخصين ينقلان المواد التموينية المدعومة، وعلى الفور تمت مداهمتهم وضبط كمية كبيرة تقدر بـ 1000 كيلو من الأرز، و600 كيلو من السكر، و250 كيلو من العدس، و36 عبوة كبيرة الحجم من زيت دلال و48 علبة من حليب أطفال.
تم ضبط الشخصين والمواد التموينية المذكورة وبمواجهتهما اعترفا بأفعالهما وأقرا بأنهما قاما بتخزين المواد التموينية تمهيدا لتهريبها إلى خارج الكويت ، وعليه تم حجز المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحويلهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإبعادهما عن البلاد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة