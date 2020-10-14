«المكافحة» و«خفر السواحل» ضبطتا 230 كيلوغراماً من المخدرات

وطن النهار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط (3) أشخاص يقومون بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار.

وأوضحت الإدارة أن معلومات وردت من المصادر السرية تفيد بقيام المتهمين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر من احدى الدول المجاورة بقصد الاتجار فيها من خلال إلقائها في المياة الإقليمية بالقرب من احدى الجزر.

وأضافت: وعليه تم جمع المعلومات والاستدلالات التي أكدت صحة تلك المعلومات الواردة حيث تم استصدار الإذن القانوني من الجهات المختصة وبتمشيط المنطقة تم العثور على 3 حقائب تحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على عدد 230 كيلو غراماً من المواد المخدرة عبارة عن 210 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدرة و10 كليو غرامات من الأفيون 10 كيلو غرامات من مادة الشبو المؤثرة عقليا وبالتحقيق معهم أقروا و اعترفوا بما نسب إليهم.

وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

