إنجاز 1.856 مليون معاملة تجديد إقامة

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنها تواصل استقبال المراجعين الراغبين في إنهاء معاملاتهم الخاصة بتجديد الإقامة عن طريق «الأون لاين»، عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw. وأوضحت أن جميع معاملات قطاعات المؤسسة الأمنية تجري وفق تلك الآلية لتوفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وتطبيق التباعد الاجتماعي في الإدارات الخدمية.

وأكدت الإدارة أن الإدارة العامة لنظم المعلومات أعلنت من خلال إحصائية العمليات الخاصة بإنجاز معاملات الإقامة عن طريق الأون لاين خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي وحتى 5 الحالي و55 ألفاً و800، كما أعلنت تجديد 1?856?390 معاملة تجديد إقامة عبر موقع الوزارة الإلكتروني منذ انطلاق خدمة «الاون لاين».

