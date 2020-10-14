«الجنايات» تنظر بـ «شراء الأصوات» نوفمبر المقبل

وطن النهار

حددت محكمة الجنايات جلسة 17 نوفمبر لنظر قضية شراء الأصوات في الدائرة الرابعة المتهم فيها مواطن مرشح وزوجته وعدد من السيدات.

واتهمت النيابة المتهم الأول بانه قام بشراء اصوات بواسطة من المتهمات الثانية إلى الرابعة بأن امد المتهمة الثانية «زوجته» بالمبالغ المالية التي قامت باعطائها للمتهمة الخامسة لحملها على التصويت له في انتخابات مجلس الامة المقبلة.

واتهمت النيابة المتهمات من الثانية حتى الرابعة بأنهن اعطهين – المتهمة الخامسة- 200 دينار لحملها على التصويت للمتهم الاول وشرعن باعطاء المتهمة السادسة مبلغ 200 دينار للتصويت للمتهم الاول في حين اتهمت المتهمة السابعة بالاشتراك مع المتهمات من الثانية حتى الرابعة بشراء الاصوات. يذكر ان وزارة الداخلية اعلنت عن ضبط عملية شراء أصوات انتخابية لصالح مرشح لانتخابات مجلس الامة في الدائرة الرابعة.

وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية- في بيان صحافي - أن معلومات وردت إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية، تفيد بوجود عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين في الدائرة الانتخابية الرابعة.

وأضافت أنه تم تكثيف التحريات التي أكدت وجود منزل في إحدى مناطق الدائرة تجرى داخله إدارة عملية شراء الأصوات لصالح هذا المواطن؛ حيث تم على إثرها استصدار الإذن القانوني اللازم لتفتيش المنزل وضبط المشاركين في هذه العملية، وكذلك المبالغ النقدية والأوراق الخاصة بعمليات البيع، وضبط كل ما يظهر عرضا أثناء عملية التفتيش.

وأشارت إلى أنه بعد مراقبة المسكن، تمت عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط ستة مواطنين كويتيين يقومون بعملية شراء الأصوات، فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 2779 دينارا، و46 مظروفا بداخل كل منها 200 دينار (نحو 650 دولارا)، فضلا عن كشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين وجهاز (لاب توب).

ونوهت بأنه بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بأنهم يقومون بشراء الأصوات من الناخبين، وإملاء القسم عليهم، وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق عليه لصالح أحد المواطنين في الدائرة الرابعة، لافتة إلى أنه تم حجز المتهمين والمضبوطات، تمهيدا لإحالتهم الى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

يذكر أن النيابة اخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية بعد حجزهم على ذمة التحقيق

