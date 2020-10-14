«الشؤون»: 22 مليون دينار تصرف شهرياً لـ 16 فئة مستحقة

وطن النهار

اكدت وزاره الشؤون الاجتماعية، ان المساعدات الاجتماعية التي تصرف بشكل شهري تقارب 22 مليون دينار، مشيرة الى انها تستهدف 16 فئة من فئات المجتمع المستحقة للمساعدات، مبينة انه تم تحديد الحد الادنى بمبلغ 255 ديناراً والحد الاقصى 1200 دينار تصرف بشكل شهري.

واوضحت الشؤون، ان قانون المساعدات العامة يعد احد ابرز التشريعات التي تعكس اهتمام دولة الكويت بمواطنيها كونه يقدم مساعدات اجتماعية لعدد شرائح من المجتمع وذلك تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية التي بدورها دأبت على تقديم المساعدات لمستحقيها وتذليل جميع العقبات امامهم.

واشارت، الى ان الفئات المستحقة تشمل الشيخوخة والمطلقات والارامل و ربات البيوت والبنات والايتام والمرضى و العجز المادي والعجز المادي للصغار واسر الطلبة الدارسين في الداخل واسر الطلبة الدارسين بالخارج واسر المسجونين و فئة المفرج عنهم و فئة التائبين والمحتضنين والمتزوجات من غير الكويتي.

وشددت الوزارة على انها سعت الى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستحقي المساعدات الاجتماعية وذلك من خلال توزيع 28 وحدة رعاية اسرية بكافة مناطق الكويت على مستوى المحافظات الست تسهيلا للمراجعين والراغبين في تلقي المساعدات من خلال تقديم المستندات والاوراق المطلوبة.

وذكرت الشؤون، ان هناك رابطاً الكترونياً يتضمن جميع الشروط والمستندات المطلوبة لجميع الفئات المستحقة وفق قانون المساعدات العامة.

الى ذلك، اكدت وزاره الشؤون الاجتماعية، ان الرقابة على افرع التموين ليس من اختصاصها وانما تخضع لوزاره التجارة، لافتة الى انه ما نشرته احدى الصحف حول تصدق المواطنين على الوافدين بالتأمين يفتقر للدقه و غير صحيح و لم يصدر من الوزارة.

