سوق الخيام.. يصفر!

وطن النهار

سوق الخيام يصفِّر هذه الايام بعدما كان يعج بالمتسوقين في مثل تلك الاوقات من كل عام.

السوق افتقد رواده وخلا من محبيه بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا وتداعياته الآخذة في الازدياد منذ ان خففت القيود التي كانت مفروضة على المواطنين والمقيمين سواء كانت حظرا كليا او جزئيا.

الباعة لا يجدون من يشتري، والمحال فارغة الا ممن يقوم على امرها واغلبهم من الجنسيات الاسيوية.

في جولة لـ «النهار» داخل سوق الخيام قال كومار وهو بائع في احد المحال: بابا ماكو نفرات، ماكو مشتري، كله بيت بيت، ما يروح بر، وايد خسارة».

وقال البائع شوكت ياقت: ما ادري زبون وين يروح، ليش يمنعون الخيام، الجو، وايد زين، والناس تبي تروح البر، لكن «كورونا» مشكل كبير. ووسط الهدوء والصمت الرهيب الذي لف السوق بكامله وقف عبدالرحيم خان وهو صاحب احد المحال ليقول: الحمد لله، الحمد لله، صج حنا ما نبيع، لكن صحة نفرات اهم، ما نبي فلوس واجد، نبي صحة زين. على الجانب الاخر، ابدى عدد من المواطنين تذمرهم من قرار حظر التخييم، وقالوا اين نذهب اذا كانت المخيمات ممنوعة، والسفر محظور، والشاليهات فيها من الاخطار ما فيها، وكذلك المزارع.

واضافوا: ان السماح بالمخيمات ربما يكون سببا في التباعد الاجتماعي حيث يفضلها البعض، ويقنع آخرون بالبقاء في المنازل.

وتساءلوا: ما الخطر في المخيمات اذا التزم اصحابها بالاجراءات الاحترازية اللازمة بدءا من ارتداء الكمامات والقفازات ومرورا باستخدام المعقمات والحرص على التباعد الاجتماعي.

ودعوا المسؤولين الى اعادة النظر في قرار الحظر حتى لا يضطر البعض الى مخالفة القانون، لان الممنوع مرغوب كما يقولون.

