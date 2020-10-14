«الصحة»: 844 مصاباً جديداً بـ «كورونا» والمتعافون 706

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء تسجيل 844 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 112737 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 672 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 143 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7557 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8055 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 796760 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 706 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 104508 حالة.

