وزير الصحة: المعلومات المزيفة لا تقل خطراً عن الفيروس

وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية والاعتزاز بالعلاقة مع المنظمة التي تعود إلى عام 1960 وهو تاريخ انضمام الكويت لعضويتها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في اجتماع اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

ودعا الشيخ باسل الصباح في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. محمد الخشتي إلى تبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة من قبل دول الإقليم اثناء التعامل مع الجائحة وتداعياتها.

وأشار الى التقرير الصادر عن المجلس العالمي للتأهب الذي تستضيفه منظمة الصحة العالمية وما يتضمنه من رسائل مهمة، داعيا إلى التصدي للوباء والمعلومات المزيفة والتي لا تقل تداعياتها عن الجائحة.

ومن جهتها، قالت مدير ادارة العلاقات الصحية الدولية الدكتورة رحاب الوطيان لـ «كونا» ان جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات من أبرزها الوضع الحالي لجائحة كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط.

وأضافت ان الاجتماع تناول أيضا تطبيق اللوائح الصحية الدولية واستراتيجيات توفير الادوية واللقاحات وخطة العمل العالمية لسلامة المرضى والاستراتيجيات الإقليمية لخدمات نقل الدم والمختبرات وطب الاسرة والتغطية الصحية الشاملة.

