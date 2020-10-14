«الائتمان»: 98 % من العاملين في البنك كويتيون

وطن النهار

أعلن بنك الائتمان عن توقيع ما يقارب 300 عقد خلال9 سنوات شملت عقود نظم المعلومات والمشاريع الانشائية، تماشيا مع سياسة البنك في تطوير انظمته ومشاريعه الرئيسة، وميكنة الخدمات في سبيل تقديم افضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر دون عناء، وذلك كله بدعم ومباركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات استطاع بنك الائتمان تحقيق هذه الانجازات السباقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ذكر البنك ان نسبة الانجاز في هذه العقود 100 في المئة دون اي تأخر او تعثر، ما ساعد في تطوير الخدمات الالكترونية وانجاز المشاريع الانشائية حسب الخطة المطروحة. الأمر الذي ساهم في ميكنة الخدمات والتي اثبتت فعاليتها اثناء جائحة كورونا (COVID- 19).

وأكد البنك ان المبنى الرئيس للبنك في منطقة جنوب السرة نسبة انجازه 80 في المئة ويعتبر من اهم المشاريع الانشائية، ليكون مشروعا متكاملا، من تدشينه وحتى تأثيثه وتجهيزه بالآليات المرتبطة بطبيعة عمل البنك.

ومن جانب آخر وتطبيقاً لسياسة الاحلال التي عمل عليها البنك منذ 9 سنوات فقد بلغت نسبة العاملين الكويتيين 98 في المئة ونسبة غير الكويتيين 2 في المئة.

