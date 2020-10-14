القطاعان العام والخاص يديران الفرص الاستثمارية في «جابر الأحمد»

وطن النهار

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اتفاقية شراكة مع شركة (J3) لادارة وتطوير الأراضي والعقارات، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية.

وتأتي عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية في اطار اجراءاتها اللاحقة لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية المبرمة في يوليو الماضي، وذلك مع المستثمر الفائز الممثل في تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وبهذه المناسبة صرحت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس بأن اجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقاً للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

واوضحت بان اجمالي كلفة تطوير هذا المشروع في مدينة جابر الأحمد السكنية بلغ نحو 156.3مليون دينار، ويتم استثماره من قبل شركة المشروع ودون اي اعباء مالية على المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأشارت الفارس الى ان اجمالي ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة ولكامل فترة الاستثمار والبالغة (25) سنة تقدر بنحو 54.6 مليون دينار.

واشادت بدور القطاع المصرفي في الكويت على التفاعل والمساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تم اعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في اطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها، وبما يدعم الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وفي هذا الجانب، صرحت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي بأن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة ارض 217,272 متر مربع، وتتضمن مجمع تجاري «مول» بمساحة بناء اجمالية 323 الف متر مربع، وكذلك وحدات سكنية مكونة من 72 فيلا متلاصقة و204 شقق سكنية.

وأوضحت ان مشاريع الشراكة تعمل كذلك على تخفيف العبء المالي والاداري على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل الى اصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول الى اعلى معايير الجودة، من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب.

