«الكهرباء» تفقَّدت عدادات 5 آلاف و835 حيازة في 14 يوماً

وطن النهار

اكد الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية مطلق العتيبي حرص الوزارة على ايصال خدماتها المختلفة بشكل مستمر وآمن الى الجميع، وقال انه ومع جائحة «كورونا» وتواجد المواطنين والمقيمين جعلنا نتعامل مع الوضع بشكل خاص حتى تستمر الخدمة دون انقطاع.

واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بوزارة الكهرباء حول حملة كبد بمشاركة نائب رئيس فريق الضبطية القضائية احمد الشمري ان اجتماعات عدة عقدت مع وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل لمراجعة الأماكن التي شاهدنا فيها كثافة سكانية واحتمالية انقطاع الكهرباء عن تلك المناطق كالمزارع والجواخير وبعض المناطق التي تكثر فيها مخالفات البناء، فهذا الأمر دفعنا الى ان تتعاون جميع قطاعات الوزارة ممثلة في «شبكات التوزيع الكهربائية، وتشغيل وصيانة المياه، وخدمة العملاء، وفريق الضبطية القضائية سواء كانوا في المنطقة الشمالية او الجنوبية».

وقال: تم تقسيم الفرق لزيارة تلك المناطق والكشف على كل الحيازات للتأكد من جميع الحيازات، وبدأت العملية بنجاح، خلال الحملة على كبد حيازات الأغنام، حيث قام 7 ضباط قضائيين بالكشف على 5 آلاف 835 حيازة خلال وقت قياسي لم يتعد 14 يوما، خلال دوام لأكثر من 10 ساعات يوميا مشيا على الأقدام والكشف على الحيازات والتعرض لبعض المشاكل من قبل البعض ممن منعوا الضباط من الدخول للكشف على العدادات، والكثير وافق على تلك الزيارات وهو متفهم ان الأمر لمصلحتهم.

وأضاف: وكانت حصيلة هذه الحملة التي نفذت برئاسة احمد الشمري تحرير 352 محضر اثبات حالة لتغيير حجم المصهرات من 100 امبير كما هو مصمم بالمخططات الى 200 او 300 امبير وهذا يؤدي الى احتراق الكابلات وبالتالي يؤثر على الخط الهوائي ومن ثم يحدث انقطاع متكرر بسبب تغيير حجم المصهرات او الغاء الحماية الكهربائية وتلك الحماية لم توضع الا لحماية الممتلكات والأفراد.

وزاد: ونتج عن تلك الحملة كذلك تحرير 29 محضر ضبط مخالفة، وهي تغيير حجم الكيبل من 35 ملم او ايصال مباشر دون عداد، او العبث بالعداد ككسره لكي لا يحسب الاستهلاك، وهذا مخالف للقانون، ومن خلال لجنة 48 / 2005 «لجنة الضبطيات القضائية» تم اصدار قرارات بتحصيل الاستهلاك او تطبيق القانون ويحق لنا من خلال تلك المادة مضاعفة مبلغ الفاتورة الى الضعف فيحق لنا ان نضاعف فاتورة من خولف وعليه 500 دينار الى 1000 دينار، ونحن لا نطمح الى ذلك الأمر بقدر حرصنا على اصحاب تلك الممتلكات والتعاون معنا في حالة وجود كسر او تغيير حجم مصهر، كي نتخذ الاجراء البسيط بالترتيب مع صاحب تلك الحيازة في حال عدم علمه.

واوضح انه من ثمرات تلك الحملة تحصيل ما يقارب 170 الف دينار، رسوم استهلاك كهرباء في هذه المنطقة، ولا يزال العمل جار على تحصيل تلك الرسوم، وندعو الجميع الى التعاون من خلال الاتصال المباشر او عبر مواقع التواصل المختلفة للوزارة، ومن نتائج الحملة ان الأعطال قلت في المنطقة بنسبة تتعدى من 60 الى 70 في المئة بخلاف السابق، وهذا دليل على نجاح تلك الحملة في استمرار وصول الطاقة وتحصيل اموال الوزارة. واستطرد قائلا: نعد الأهالي في تلك المناطق بأن الوزارة ستعمل على تقوية الكيبلات قبل الصيف القادم، خاصة في كبد او جواخير الهجن ومزارع الخيل، او المزارع في الوفرة والعبدلي.

وتابع العتيبي ان هناك حملة موازية في منطقة اسطبلات الخيل في منطقة الأحمدي، وهناك حملة في الهجن بالفروانية، ومستمرون في المناطق التي تكثر فيها انقطاعات للتيار، والتي يوجد بها مخالفات في البناء، وحملتنا في الجليب مستمرة لم تتوقف، خاصة وأنها منطقة موبوءة، والمخالفات فيها متكررة وقدمنا كتبا للوزارات المختلفة لمساعدتنا لضبط تلك المخالفات في تلك المنطقة وسوف نتوجه بعد ذلك الى الفروانية وخيطان والمناطق التي يكثر فيها البناء المخالف وسوف نركز على تلك المناطق.

