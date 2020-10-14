الأمير: دور القطاع الخاص مهم في تعزيز الاقتصاد

مال وأعمال

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر وبعض أعضاء الغرفة.

وقد أكد سموه على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وأهمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتضافر الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة .

وأشار سمو الأمير إلى ضرورة العمل الدؤوب لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات في ظل جائحة كورونا معربا سموه عن تقديره للدور الفاعل والبناء الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة في مواجهة تلك التحديات.

وقد ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر كلمة قال فيها: «حضرة صاحب السمواسمحوا لي بداية أن أشكر سموكم على سرعة تحديد هذا الموعد رغم كثرة مشاغلكم وأرجو بعد ذلك أن أنقل إلى مقامكم لهفة بقية زملائنا في مجلس إدارة الغرفة إلى أن يشاركوا في تقديم هذا الواجب وإلى أن يشتركوا في شرف هذه الفرصة لولا مقتضيات الظروف الصحية العامة.

واضاف الصقر «حضرة صاحب السموهذه غرفة تجارة وصناعة الكويت تشرف باللقاء بسموكم مهنئة ومشفقة ومتطلعة. أما التهنئة فليست بتسلمكم مسند الإمارة على رفعة قدره وهيبة مكانته لأننا نعرف تماما أن الإمارة قد جاءتكم منساقة إليكم تتويجا لمسيرة طويلة في خدمة الكويت وشعبها بكل دأب وإخلاص واقتدار».

كما جاءت منساقة إليكم تعويضا كريما للكويت وعزاء جميلا لأهلها بعد أن رحل عنهم أميرهم وأمير العمل الإنساني أخوكم وسلفكم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأكرم مثواه.جئنا مهنئين بهذا الإجماع الكامل على مبايعتكم وهذا الالتفاف الشعبي الرائع تحت لوائكم وهذا الاستبشار المحمل بالأمل بعهدكم.

وتابع الصقر : جئنا مهنئين بما حباكم الله من حكمة وبما كتب الله لكم من نجاح حين زكيتم سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ليكون وليا لعهدكم وعضيدا لحكمكم.وجئنا مهنئين بهذا الانتقال الدستوري الراقي للحكم وهو انتقال لا يتحقق إلا في الدول التي تنبع ديموقراطيتها من سجية شعبها ولا تنجح فيه إلا الدول التي يكون حكامها هم الاختيار الحر لشعبها ويكون شعبها هو الحصن المنيع لحكمها.أما الإشفاق يا حضرة صاحب السمو فهو من مسؤولية زادت الأوضاع الصحية العالمية صعوباتها وضاعفت التوترات الإقليمية والدولية تحدياتها وضيقت الأزمات الاقتصادية والمالية مخارجها وأبوابها.

