سيولة «البورصة» انخفضت

مال وأعمال

أنهت البورصة تداولاتها، أمس، على تباين، حيث تراجع مؤشرها العام 0.29%، وانخفض السوق الأول 0.40%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.03% و0.37% على الترتيب. كما تراجعت السيولة بنحو 2.2% لتصل إلى 69.64 مليون دينار مقابل 71.2 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 13.2% لتصل إلى 387.21 مليون سهم مقابل 445.98 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضاً بصدارة التأمين بتراجع نسبته 1.07%، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو قدره 1.12%. وجاء سهم «ثريا» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.64%، فيما تصدر سهم “السورية” القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 14.73%. وقد شهدت البورصة في مستهل تعاملاتها الصباحية تراجعاً ، حيث هبط مؤشرها العام 0.14%، وانخفض السوق الأول 0.19%، وتراجع المؤشر الرئيس 0.01%، فيما خالف «رئيسي 50» الاتجاه ليرتفع وحيداً بنسبة 0.18%. وبلغت أحجام التداول في البورصة حتى الساعة التاسعة صباحاً نحو 56 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1915 صفقة حققت سيولة بقيمة 9 ملايين دينار.

