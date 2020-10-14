«أسواق المال» توافق على إدراج «لاند المتحدة»

مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال على طلب إدراج أسهم شركة لاند المتحدة العقارية في بورصة الكويت للأوراق المالية ضمن السوق الرئيسي. وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، أمس، إن مجلس مفوضي الهيئة وافق - مبدئياً - على إدراج أسهم الشركة في البورصة على أن تكون الموافقة على الإدراج مشروطة بالالتزام بالأحكام والإجراءات المُقررة. كانت عمومية «لاند العقارية» وافقت في مطلع فبراير، على إدراج الشركة في بورصة الكويت، وذلك بعد أن أقر بالموافقة نحو 76% من مساهمي الشركة. ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون دينار موزعاً على 150 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، في حين تبلغ محفظة الشركة نحو 45 مليون دينار كما في نهاية عام 2019. وتسعى الشركة إلى تركيز أعمالها خلال الفترة المقبلة على السوق الكويتي للاستثمار في العقار التجاري، إلى جانب الاستثماري. ومن أهم مشاريعها «8 Mall» التجاري بالسالمية، وهو عبارة عن 3 أدوار وبرجين للمكاتب.