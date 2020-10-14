شبكة الجيل الخامس.. تقدم عائدات تبلغ 8 تريليونات دولار

مال وأعمال

(CNN)- شبكة الجيل الخامس.. يبدو أنها كل ما يفكر به عالم التقنية في يومنا هذا، اذ ليس من المقرر أن تقدم الشبكة عالية السرعة تجارب جديدة فحسب، ولكن فوائد اقتصادية ضخمة أيضاً. وقد وجدت دراسة أجرتها مختبرات بل التابعة لشركة نوكيا بأن شبكة الجيل الخامس لديها القدرة على تقديم ما تقدر قيمته بـ8 تريليونات دولار للشركات والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم بحلول العام 2030.

وقد أدت جائحة «كورونا» الى تسريع حاجة الصناعات المادية للرقمنة، حيث أصبحت الصناعات الرقمية الناضجة، مثل قطاع البيع بالتجزئة عبر الانترنت ووسائل الاعلام والخدمات المصرفية، هي المستفيد المباشر من تحولات الطلب الناجمة عن فيروس كورونا. ويعود ذلك الى حد كبير الى بنيتها التحتية الرقمية الأساسية، نتيجة سنوات عديدة من الاستثمار القوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من ناحية أخرى، تأخرت الصناعات المادية الأخرى مثل التصنيع والمرافق والرعاية الصحية في التحول الى الرقمنة، بعد أن فشلت في الحصول على التقنيات الجديدة والناشئة اللازمة لجعل بنيتها التحتية للامدادات أكثر مرونة وتكيفاً واستجابة للطلبات المتغيرة. ومن المتوقع أن تزيد الصناعات المادية استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تتبنى تقنيات الجيل الخامس الشاملة على نطاق واسع في العقد القادم، ما سيمكنها بالتالي من تحويل نفسها الى صناعات مادية معززة. وسيؤدي هذا التحول الى انعكاس كبير في القيمة، تتحقق من خلاله مكاسب السلامة والانتاجية والكفاءة والمرونة عبر المؤسسات، بالاضافة الى خلق وظائف جديدة، والمزيد من فرص العمل، وزيادة الأجور وزيادة الايرادات للحكومات.

ومن المتوقع أن تؤدي صياغة هذه المعادلة الاقتصادية الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي العالمي بمقدار 8 تريليون دولار في العام 2030.

