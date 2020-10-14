«stc» أطلقت حلول «Lean» الأحدث لخدمة قطاع المطاعم

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن اطلاق آخر حلولها التقنية لين «Lean» والتي تستهدف عملائها الحاليين والمحتملين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في قطاع المطاعم.

وتهدف خدمة «لين» التي تطلقها stc حصرياً لأصحاب المطاعم، الى تحسين أداء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، عبر تمكين التحول الرقمي وتوفير أحد أفضل وأحدث الحلول التقنية لادارة عمليات المطاعم بكفاءة تضاهي المعايير العالمية في هذا القطاع الذي يشهد اقبالاً متزايداً وتحديات كبيرة.

وتتميز تكنولوجيا «لين» لادارة عمليات المطاعم «Lean ROT» بعدد من الخصائص التي تمكن أصحاب المشروعات من تشغيل عملياتهم بأقصى درجات الكفاءة والمهنية الممكنة، حيث تسهم في تعظيم حجم العائدات من المبيعات وزيادة الانتاجية وتحسين الأنشطة التسويقية من جهة، فضلاً عن أنها تعيين على خفض التكاليف التشغيلية وتقليل حجم العمالة الاضافية.

وتعد هذه التكنولوجيا الرقمية هي أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيات الاتصالات على مستوى العالم وتتميز بتقنيات ذكية مخصصة لتطوير عمليات المطاعم بما يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، لا سيما في ظل التحديات الهائلة التي تواجه هذه الشريحة من المشروعات في ظل أزمة كورونا، وكذلك تزايد حدة التنافسية وارتفاع تكاليف التشغيل بشكل متزايد، فيما يتجه العالم نحو استخدام التكنولوجيات الرقمية في تطوير الأعمال على مختلف الأصعدة والقطاعات.

وتنطوي خدمة «لين» الجديدة كلياً على استخدام أحدث تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بحيث يتم ادارة معظم عمليات المطاعم بأقل تدخل بشري ممكن، فبفضل برمجيات المحاسبة التي تمتلكها الخدمة وتشمل مراجعة حجم مخزون المنتجات وبيانات الموارد البشرية والمشتريات والمدفوعات، فإنه لا يتطلب من القائم على العمل أكثر من اصدار الفاتورة لتتم باقي المراجعات تلقائياً، دون أي تدخل بشري اضافي.

وتتوفر خدمة «لين» الحصرية لدى stc ضمن نظام اشتراك موحد وبقيمة تنافسية ضمن نظم للأقساط الشهرية تشتمل على ربط أنظمة ادارة المبيعات والتسويق والطلبات والكاشيير والمحاسبة والموارد البشرية والمشتريات. لذا فتعد الخدمة البديل الأكثر تفضيلاً ليقوم بمهام المحاسبة والموارد البشرية بالكامل بدلاً من توظيف محاسب وخبير ادارة موارد بشرية. كما يتمتع النظام المتكامل متعدد الاستخدامات والمزايا بخاصية اضافة عدد غير محدود من المستخدمين ونقاط البيع والتشغيل وذلك ضمن خطة الاشتراك الواحدة. كما يوفّر حلول سلسلة الأفرع المتعددة «الفرانشايز» مما يدعم أصحاب المشاريع في خططهم التوسعية وافتتاح سلسلة فروع جديدة محليًا، اقليمياً وكذلك في مختلف بقاع العالم. وتعليقاً على هذه الخدمة الجديدة التي توفرها الشركة لعملاء الشركات، قال مدير عام مبيعات الشركات في stc مشاري الحمد: «انطلاقا من دورنا المتأصل في خدمة أصحاب المشروعات والأعمال على مختلف الأحجام وضمن قطاعات السوق المتنوعة، نسعى جاهدين من أجل توفير أحدث الحلول والخدمات والمنصات الرقمية ذات المعايير العالمية لتوفير أفضل خدمة لعملائنا الحاليين والمحتملين».

وأضاف: «منذ اطلاق استراتيجية stc للتحول الرقمي، يعمل فريق عمل قطاع الشركات على توفير كافة المنصات والعروض الحصرية والاستثنائية وكذلك بعض العروض المجانية لخدمة أغراض وأهداف العملاء، بما يعينهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة والتي تشهد العديد من التحديات على المستوى الاقتصادي».

