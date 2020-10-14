«IPv6» «Ooredoo» توقع اتفاقية شراكة مع «Wipro Limited»

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تستعد شركة «Ooredoo» للاتصالات، اول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بالشراكة مع Wipro Limited، شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات العمليات التجارية، لاطلاق الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت (IPv6) لتقدم لعملائها تجربة انترنت اكثر كفاءة وسرعة مع شبكة الجيل الخامس وانترنت الأشياء لبيانات الجهاز المحمول.

تتضمن الشراكة بين «Ooredoo» وWipro بتقديم خدمات انترنت لأجهزة «Ooredoo» المحمولة في الكويت، وتوفير حلول Dual-stack لشركة Wipro من خلال اجهزة شبكية تترجم بروتوكول الانترنت (IPv4) و(IPv6) ليقدم تجربة بيانات متنقلة سريعة موثوقة وآمنة.

وتتجه شركة «Ooredoo» نحو بيئة اكثر فعالية وكفاءة من خلال اطلاقها للاصدار السادس من بروتوكول الانترنت (IPv6)، بهدف مواكبة المتطلبات المتغيرة نتيجة التقنيات والتكنولوجيا سريعة التطور، وانتشار مفهوم انترنت الأشياء الذي يمثل الجيل الجديد من الانترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، بالاضافة الى تقنية الآلة الى الآلة ومخاوف الأداء الأمني التي ادت الى زيادة الطلب على عناوين بروتوكول الانترنت (IP). فان بروتوكول الانترنت IPv6 سيعالج هذه المخاف الأمنية. كما تسمح خصائص IPv6 الأمنية والمضمنة في حزم بالتشفير من طرف الى آخر والذي سيعمل على نشر انترنت الأشياء على نطاق واسع.

ويجدر بالذكر ان معظم مزودي المحتوى مثل Netflix وFacebook يقدمون خدماتهم باستخدام بروتوكول الانترنت IPv6، مما سيسمح لشركة «Ooredoo» بتقديم المحتوى محلياً باستخدام البروتوكول نفسه، وبالتالي يصبح لديها تحكم ذاتي عند ترجمة عنوان الشبكة المطلوب مع شبكات IPv4. سيطلق بروتوكول الانترنت IPv6 الامكانات الحقيقية للشبكة المعرفة بالبرمجيات لتمكين شبكة «Ooredoo» الكويت من التمتع بالفوائد المذهلة لهيكل الشبكة الذي يعتمد على البرمجيات اولاً، ناتجاً عنه اداء افضل والمزيد من التحكم في الأجهزة المتصلة. علاوة على ذلك، تتيح شبكة Dual Stack للمستخدمين تجربة محتوى IPv6 محلية وهو ما ينعكس على وقت الاستجابة المحسن على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة والمحتوى والألعاب.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة «Ooredoo» الكويت، حسن الشامي: «بروتوكول الانترنت IPv6 هو المستقبل. كمزود رئيسي لخدمات الاتصالات، نقوم ايضاً بتوفير وتنفيذ خدمات بروتوكول الانترنت IPv6 التي تتوافق مع خدمات IPv4، والتي تعرف تقنياً بعملية الـDual Stack. ستتيح لنا هذه العملية بالانتقال بسلاسة نحو بروتوكول الانترنت IPv6 مع استمرارية توفير خدمات اتصال خاصة لمواقع وتطبيقات تدعم بروتوكول IPv4 فقط».

وأضاف الشامي: «توفر معظم مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات تقديم المحتوى مثل Google وFacebook وNetflix محتوى IPv6 محلياً، مما سيسمح لنا بتوفير محتوى داخلي محلي باستخدام IPv6 وبالتالي نصبح المتحكمين الذاتيين في ترجمة عنوان الشبكة المطلوبة مع شبكات IPv4».

وقال من جهته كيران ديساي، نائب الرئيس الأول والمدير الدولي لخدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية لدى شركة Wipro Limited: «يسعدنا ان نكون جزءاً من رحلة تحول شركة «Ooredoo» وتعزيز تجربة عملائها.

ساعدت خبرتنا العميقة في التحول الشبكي وتكامل النظام، والاستفادة من اجهزة انترنت الأشياء الحديثة مع الحد الأدنى من تعقيدات الشبكة والتكاليف المنخفضة في انشاء شبكة انترنت جاهزة للمستقبل خاصة بشركة «Ooredoo». فقد اصبح بامكانهم تقديم تجربة بيانات متنقلة موثوقة وآمنة وأسرع لعملائها بالاضافة الى تقديم محتوى آمن بشكل اسرع لتحسين تجربة التصفح والمشاهدة».

