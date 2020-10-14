وزارة التجارة وبلدية الكويت ناقشتا تنسيق الجهود

مال وأعمال

ناقش وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مع وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم الموضوعات المشتركة لتنسيق الجهود فى القضايا التى تهم ريادة الاعمال والربط الالكتروني المشترك.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان ان الاجتماع المشترك تطرق الى عدة موضوعات لازالة العراقيل ووضع الحلول المناسبة لانجازها على ارض الواقع من اهمها تحديد المواقع الخاصة بممارسة انشطة العربات المتنقلة، والاشراف والمتابعة لسكراب السيارات، مؤكدة ان هذا الاجتماع يأتي من ضمن سلسلة اجتماعات.

حضر الاجتماع كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، وووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف د. صالح العقيلي، ومدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمد الجلال، والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية يوسف الحسيني، ونائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون التنظيم م. محمد الزعابي.

