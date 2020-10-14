أغنياء أميركا يستعدون لحماية أموالهم من ضرائب بايدن

مال وأعمال

بدأت شركات المحاماة ومديرو صناديق الثروة في الولايات المتحدة التربح من الانتخابات الأميركية مبكراً وحتى قبل بدء التصويت، وحث الأثرياء على حماية ثرواتهم من احتمال فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وينصح خبراء في الثروة والاجراءات القانونية الخاصة بضرائب الثروة الأغنياء في الولايات المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لحماية اموالهم من الضرائب في حال فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلسي النواب والكونغرس الذي يقر التشريعات في البلاد.

وهنالك حماسة شديدة بين الفاعلين في الحزب الديمقراطي بردم فجوة الدخول بين الأثرياء والفقراء في الولايات المتحدة، وهو ما سيعني ان جو بايدن في حال اكتساح الحزب الديمقراطي لمجلسي الكونغرس سيتمكن سريعاً من اقرار مقترحه الخاص بفرض ضريبة الثروة على الشركات والأغنياء في الولايات المتحدة.

ووفق حسابات وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني، فان الحكومة الأميركية ستتمكن عبر زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الذين يزيد دخلهم في العام عن 400 الف دولار، من جمع ضرائب اضافية تقدر بنحو 4.1 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، كما ستتمكن كذلك من جمع 267 مليار دولار من الضرائب على العقارات الفخمة التي يزيد سعرها عن 3.5 ملايين دولار. ومن بين المقترحات الأخرى التي طرحها جو بايدن فرض ضريبة بنسبة 40% على العقارات الفخمة.

