744 مليار دولار الدين الخارجي للبلدان الأكثر فقراً

مال وأعمال

قالت مجموعة البنك الدولي ان اجمالي الدين الخارجي للبلدان الأكثر فقرا المشمولة بمبادرة تعليق خدمة الدين قفز بنسبة 5ر9 في المئة على اساس سنوي في عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا بلغ 744 مليار دولار.

وأوضحت المجموعة في بيان انه وفقا لتقرير احصاءات الديون الدولية لعام 2021 فان المستوى المسجل يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدائنين والمدينين على حد سواء للتعاون لدرء المخاطر المتنامية فيما يتعلق بأزمة ديون سيادية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وذكر التقرير ان «وتيرة تراكم الديون في هذه البلدان بلغت ضعف معدلها في البلدان الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2019».وأوضح ان «ارتفاع مستويات الدين العام كان يدعو للقلق بالفعل قبل ظهور جائحة «كورونا» لاسيما في العديد من افقر دول العالم» مشيرا الى التقرير الذي نشر في ديسمبر 2019 بهذا الشأن.

