ثروة بيزوس تتخطى 200 مليار دولار

مال وأعمال

تخطت ثروة جيف بيزوس، اغنى شخص في العالم، 200 مليار دولار، مع ارتفاع اسهم امازون استعداداً ليوم Prime Day، حدث التخفيضات السنوي الذي تقيمه الشركة، وفق ما ذكر موقع فوربس.

أول من يحقق 200 مليار دولار اصبح بيزوس اول شخص على الاطلاق تبلغ ثروته 200 مليار دولار في اغسطس الماضي، لكنه سرعان ما تراجع الى ما دون المستوى المطلوب، مع تراجع سعر اسهم امازون قليلاً، مع ارتفاع اسهم بائع التجزئة استعداداً ليوم Prime Day، تجاوزت ثروة بيزوس مرة اخرى حاجز الـ200 مليار دولار. ارتفعت اسهم شركة امازون، التي اسسها بيزوس في عام 1994 ويقودها كرئيس تنفيذي، 5.3% ما رفع صافي ثروة بيزوس بنحو 9 مليارات دولار، لتصبح 202.1 مليار دولار.

