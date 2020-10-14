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3 % نمو الاقتصاد الكويتي في 2021


أشار تقرير اقتصادي متخصص الى ان الاقتصاد الكويتي شهد فترة من التعافي الجزئي من عمليات الاغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك على الرغم من استمرار انخفاض اسعار النفط واستمرار حالات الاصابة بالفيروس ولو على انخفاض، مما يؤثر على احتمال حصول انتعاش اقوى. وبحسب التقرير فانه من المتوقع، ان يصل معدل النمو غير النفطي الى 3% في عام 2021، ثم يتراجع قليلاً في ظل تطبيق اجراءات الترشيد المالي لمواجهة العجز. وتوقع التقرير ان يتم التغلب على تحدي السيولة الذي تواجهه الحكومة ا على المدى القريب، الا ان اصلاح اوضاع المالية العامة اصبح امراً ملحاً للحد من مواطن الضعف ووقف استنزاف الاحتياطي العام. وعلى الجانب الآخر، بين التقرير ان الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي قد تؤدي الى تسريع وتيرة الاصلاحات المالية في الفترة القادمة.


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