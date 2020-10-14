50 دولاراً لبرميل النفط في النصف الأول من 2021

مال وأعمال

أصدر ساكسو بنك، أمس، توقعاته الفصليّة حول الأسواق العالمية للربع الأخير من عام 2020، وتتضمن أفكاراً تجارية تغطي الأسهم، والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من المسائل المركزية الكلية المؤثرة على مَحافظ العملاء.

وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك مجموعة العوامل التي تشمل دعم البنوك المركزية القوي لعودة التضخم وإمكانية تراجع الدولار الأميركي بشكل إضافي تمثل جانباً أساسياً تستند إليه توقعاتنا بتوجه صاعد لسوق السلع، ولا سيما التي ساهمت سابقاً في الحفاظ على ثروات المستثمرين خلال فترات شهدت مستويات متزايدة من انعدام اليقين والتضخم.

وبهذا الصدد، قال أولي هانسن، رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى ساكسو بنك: «ساهم مزيج العوامل الذي يشمل تعطّل العرض الناجم عن انتشار جائحة كوفيد والمضاربين الماليين الباحثين عن التحوط من التضخم إلى جانب مستويات الطلب القوية القادمة من الصين التي أدت إلى انخفاض الأسهم العالمية في تهيئة الظروف لعام من الأداء القوي للمعادن الصناعية وعلى رأسها النحاس».

وأضاف هانسن: «وسنشهد، في نهاية المطاف، انكسار التوجه الصاعد الحاد الذي سلكه النحاس عالي الجودة انطلاقاً من أدنى مستوياته في شهل أبريل، ما سيؤدي إلى فترة من التماسك نعتقد أنها ستحدث خلال الربع الرابع. وعلى هذا الأساس، نلاحظ محدودية التوجه الصاعد على المدى القصير للنحاس، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه وتمديده نتيجة وعد بمتابعة الإنفاق على البنية التحتية من الرئيس الأميركي القادم». وتابع هانسن: «في أعقاب عام شهد تسجيل الذهب لارتفاع تجاوز 20% وتسجيل الفضة لارتفاع يوازي ضعف ذلك، باتت مسألة البحث عن مكاسب إضافية تمثل قراراً شجاعاً وجريئاً. ومع ذلك، يشير المزج بين معدلات للفائدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها وارتفاع الطلب على التحوط من التضخم وإمكانية تراجع الدولار الأميركي بشكل أكبر إلى المزيد من المكاسب. وبعد فترة مطولة من التماسك السعري عند مستوى 1920 دولاراً أو أعلى للأونصة ، نتوقع أن يستمر التوجه الصاعد للذهب في نهاية المطاف لينهي العام عند حدود 2000 دولاراً للأونصة». وأضاف هانسن: «من المرجح أن تبقى سوق النفط الخام راكدةً مع بقاء أسعار تداول خام برنت خلال الربع الأخير ضمن حدود 40 دولاراً للبرميل، قبل أن يرتفع إلى حدود 50 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من عام 2021.

