المضاربة بالدولار تحدٍ يواجه الأسواق

مال وأعمال

أوضح التقرير أن الربع الرابع سيفرض العديد من التحديات على أي استمرار سلس لموجات بيع الدولار الأميركي. وسيؤدي الخلل السياسي الذي تعاني منه الولايات المتحدة إلى جانب مخاطر التشكيك بنزاهة الانتخابات إلى تصاعد حالة التوتر في السوق. وفي ذات الوقت، يمكن أن تؤدي حالة انعدام اليقين المحتملة في أعقاب الانتخابات إلى تصاعد حدة تقلبات الصعود والهبوط عبر الأسواق وقد تساهم في التسبب ببداية خاطئة لعديد المضاربين على ارتفاع أو هبوط الدولار الأميركي مع بداية العام الجديد. وأضاف أن إجراءات التيسير وخفض السيولة النقدية أسهمت وبشكل كبير في الاقتصاد الأميركي التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إعادة الدولار الأميركي الآخذ بالارتفاع.

