«كورونا» يعيد تشكيل مستقبل الطاقة لسنوات مقبلة

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قالت وكالة الطاقة الدولية إن استجابة العالم لوباء كورونا يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل الطاقة لعدة سنوات قادمة.

وأضافت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي عن توقعات الطاقة العالمية والصادر أمس: «تسببت أزمة كوفيد -19 في اضطراب أكثر من أي شئ آخر في التاريخ الحديث، وتركت ندوبًا ستستمر لسنوات قادمة».

وتابعت الوكالة بأن الأزمة لا تزال تتكشف ولا تزال عواقبها على مستقبل الطاقة في العالم غير مؤكدة إلى حد كبير، مضيفةً إلى أن الأهم من ذلك كله هو كيف ستؤثر الأزمة في نهاية المطاف على الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه التحول إلى الطاقة النظيفة في اكتساب الزخم، هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية أسرع وأكثر جرأة إذا كان العالم يرغب في الوصول إلى صافي صفر لانبعاثات الكربون.

