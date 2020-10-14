النفط الكويتي تراجع إلى 40.9 دولاراً

مال وأعمال

تراجع سعر برميل النفط الكويتي، بواقع 86 سنتاً ليبلغ 40.93 دولاراً، مقابل 41.79 دولاراً يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول.

وعالمياً، تراجعت أسعار النفط بحوالي 3 بالمئة عند تسوية تعاملات أمس، مع مخاوف ارتفاع المعروض جراء تراجع حدة إعصار «دلتا» في خليج المكسيك. وبدأ المنتجون الأميركيون استعادة الإنتاج النفطي بعد ضعف إعصار «دلتا» الذي وجه أكبر ضربة لإنتاج الطاقة في خليج المكسيك في 15 عاماً.

كما أبرمت شركات النفط النرويجية اتفاقية بشأن الأجور مع مسؤولي النقابات العمالية، ما أدى إلى إنهاء إضراب هدد بخفض إنتاج النفط والغاز في البلاد بنسبة تقترب من 25%.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.6% أو 1.13 دولار ليصل إلى 41.72 دولاراً للبرميل، كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأميركي بواقع 2.9% أو 1.17 دولار ليصل إلى 39.43 دولاراً للبرميل.

وفي مستهل تعاملات، أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.8% إلى 42.06 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأميركي بواقع 0.8% أيضاً عند مستوى 39.75 دولاراً للبرميل. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الحالي (2020)، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%.

