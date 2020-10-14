مخاطر النمو العالمي

مال وأعمال

بين التقرير ان الفوز بهامش ضئيل لأيٍّ من مرشحي الحزبين دون الحصول على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب سيحمل تأثيرات سلبية تطال الدولار باعتبار أن الكونجرس لن يعتمد أي قرار، وسيجد الاحتياطي الفدرالي نفسه مضطراً لخوض التحديات المتعلقة بالحدود القصوى لصلاحياته، وما يتجاوز ذلك، لدعم أي انتعاش. وبصرف النظر عن التركيز المكثف على الانتخابات الأميركية وتداعياتها على الدولار الأميركي، لا يزال انتشار جائحة كوفيد-19 يمثل المسألة التي تهيمن على جميع جوانب المشهد دون أدنى شك. وفي حال لم تبدأ اللقاحات المحتملة بإظهار بارقة من الأمل مع نهاية العام الحالي، يمكن أن نواجه مخاطر انخفاض عميق في توقعات النمو العالمي.

