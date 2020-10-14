3.3 مليارات قيمة حقول البترول المصرية

مال وأعمال

كشفت تقرير لقطاع البترول، أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول لعمليات تنمية حقول البترول خلال العام 2019 بلغ حوالي 3.3 مليار دولارات. وذكر التقرير أن حجم النشاط الاستثماري للشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ حوالي 5.3مليار دولار، في نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية خلال عام 2019 . وأضاف التقرير أن حجم النشاط الاستثماري للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالي 6.414 مليارات جنيه خلال عام 2109 موزعة على عدد من الأنشطة المختلفة منها2.042 مليار جنيه في مجالات البحث وإنتاج البترول للشركات الوطنية و3.649مليارات جنيه لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الإنتاج .