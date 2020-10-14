«نبض مؤقت».. خطوط درامية بأطروحات مختلفة

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انتهت كاميرا المخرج سعود بوعبيد منذ ايام من تصوير مسلسل «نبض مؤقت» للكاتبة مريم القلاف والذي يشهد مشاركة عدد من النجوم ومنهم هيا عبدالسلام وشهاب جوهر وهنادي الكندري وعبدالعزيز النصار وشوق الهادي وروان العلي وميثم بدر وعلي الحسيني واخرين.

والعمل يحمل خطوطًا درامية متشعبة حول قصص تُطرح بشكل جديد ومختلف عن السائد في الدراما وتتناول قضايا متنوعة منها ما يحدث في المستشفيات من قصص بالإضافة إلى الموضوعات الشبابية وغيرها من القضايا المهمة.

وسبق ان تحدثت المؤلفة مريم القلاف في تصريحات اعلامية عن العمل اكدت فيه ان «نبض مؤقت» هو عمل جديد في كل شيء، حيث أخذ من وقتها قرابة الـ8 شهور إذ حرصت على نسج أحداثه بشكل مغاير وتضمن النص فهناك قضايا جديدة بالإضافة إلى قضايا أخرى سبق وأن تم طرحها درامياً وستقدمها برؤى وأطروحات مختلفة.

كما يشهد العمل أول تعاون لها مع الممثلة والمخرجة هيا عبدالسلام و شعرت أن لديها رؤية مختلفة فاتفقتا جميعاً على الذهاب في المسلسل إلى مناطق جديدة وبعيدة عن التكرار خصوصاً أن البطولة ستكون جماعية فلكل بطل من الأبطال قصته وخطه الدرامي الخاص به. ومن ناحية اخرى فان العمل يشهد تعاون المخرج سعود بوعبيد مع الفنانة هيا عبدالسلام للمرة الثانية بعد تعاونها الاول في مسلسل «مانيكان» الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي والذي يعتبرها فنانة بكل المقاييس وانه سعيد بالتجربة معها وان يكون هو المخرج وهي الممثلة.

يذكر ان العمل من انتاج شركة bee productions ومؤسسة نبراس الخليج.

