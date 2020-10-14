ريتا خان: تقديمي «عن السينما» يعكس شغفي بالمجال

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أكدت الاعلامية ريتا خان أنها سعيدة جدا بالتجربة التي تخوضها مع قناة الجزيرة عبر تقديمها برنامج «عن السينما» وهي تجربة تعكس شغفها بالسينما على حسب وصفها وقد تناولت في حلقته الأخيرة قصص الحب على الشاشة الصغيرة وسلطت الضوء على أشهر الأفلام الرومانسية.

وقالت: البرنامج ليس وظيفة بقدر ما هو متعة كبيرة تحققت خلال الأشهر التي تم فيها تصوير الحلقات وكفريق عمل استمتعنا كثيرا بهذه التجربة النوعية وكل حلقة تحكي عن موضوع مختلف بشكل مختلف وكل حلقة تختلف عن الأخرى باعتبار أن البرنامج تناوب عليه نخبة من المخرجين من قطر والعالم العربي وهو ما أتاح لي إمكانية تقديمه بطريقة تفيد الناس مؤكدة أنها لم تشعر بالملل بل استفادت كثيرا من المعلومات التي قدمتها.

وعما اذا ماكان يمثل لها البرنامج تحديا قالت : في البداية كانت هناك رهبة لأن التحدي كان في تقديم برنامج يعكس هوية الجزيرة ويقدم معلومات تفيد جمهور السينما من خلال اعتماد اللغة الفصحى بعيدا عن التلقين ووصلتنا ردود فعل إيجابية كما أن الجمهور أصبح شغوفا بالحلقات التي ستأتي فيسألنا عن مواضيعها كما أن الجميل في البرنامج أنه أتاح لي التحرك في كل الاتجاهات والتفاعل مع الممثلين والمشاركة في المشاهد التمثيلية علما بأنني لست ممثلة لكني لم أجد صعوبة في أن أقوم بذلك. وقالت أيضاً: صحيح أنني أظهر على الشاشة لكن خلفي فريق عمل متكامل كان هناك تعب لكننا كنا مستمتعين والبرنامج أضاف لي الكثير أنا مذيعة لكني أصبحت متقبلة لفكرة التمثيل.

وتابعت: برنامج «عن السينما» أظهر الجانب الآخر من الجزيرة وانا مستمرة مع القناة وقد تكون للبرنامج مواسم أخرى وقد تفرض الأوضاع الحالية نفسها فيه وسيكون هناك تطوير للبرنامج من جميع النواحي.

