توم كروز يصوّر «Mission Impossible 7» في روما

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تناقلت تقارير إعلامية عالمية لقطات من كواليس تصوير فيلم Mission Impossible 7، للنجم العالمي توم كروز، وظهر نجم الحركة والأكشن وهو يركب دراجة نارية ويسرع في شوارع روما، أثناء تصوير مشاهد مكثفة لإنجاز النسخة السابعة من السلسلة الأشهر عالميا. وبدا توم كروز ملتزما بالتدابير الاحترازية، لاسيما غطاء الوجه، خصوصا خلال فترة الاستراحة بين المشاهد، وكان موقع ديلي ميل التقط بعض الصور أثناء تصوير توم كروز أحد المشاهد الخطرة، حيث شوهد كروز فوق قطار سريع متحرك، وقام كروز بالتلويح للجمهور الذي التقط صورا له عبر الهواتف أثناء السير بجوار القطار الذي يصور عليه تلك المشاهد في النرويج.