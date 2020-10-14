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‏صابر الرباعي يدعو لمشاهدة «جريدة الرجل الثاني»


دعا النجم التونسي صابر الرباعي جمهوره لمشاهدة كليب أحدث أغانيه «جريدة الرجل الثاني»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث قام بنشر جزء من كلمات الأغنية: «ما لون عينيكِ إني لست أذكره، كأني قبل لم أعرفهما أبداً». وقال صابر: «يمكنكم مشاهدة فيديو كليب ‎جريدة الرجل الثاني الآن على اليوتيوب». الأغنية كلمات نزار قباني، وألحان طلال وتوزيع ميشال. يذكر أن صابر الرباعي كان قد أعلن عزمه طرح أغنيته «كسبان»، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب في تونس الشهر القادم.


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