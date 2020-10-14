نانسي عجرم تصدرت التريند بـ «إلى بيروت الأنثى»

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لم تمرّ إلا ساعات قليلة على طرح أغنية «إلى بيروت الأنثى»، إلاّ وتصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة الأكثر تداولًا في لبنان وعدد من البلدان العربية. وتحقق الأغنية رواجاً واسعاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث احتلّت المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا. أغنية «إلى بيروت الأنثى» من قصيدة «إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار»، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق. تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تلقت مع إطلاق عملها الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب محبّوها من خلالها عن إعجابهم بالأغنية، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية وطنية «ثقيلة» من الطراز الرفيع.