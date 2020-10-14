فيلم The New Mutants حصد 42 مليون دولار

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حصد فيلم The New Mutants إيرادات حول العالم وصلت إلى 42 مليون دولار، وذلك منذ طرحه في 28 أغسطس الماضي، والفيلم ينتمي لفئة الأكشن والخيال العلمي، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشوري فوكس، وهو من إخراج جوش بون، الذي شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم. والفيلم من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسي ويليامز، وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابي اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني. وتقع احداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول حياة 5 متحولين جدد، الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة في مدرسة تشارلز إكزافير الشهير بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.