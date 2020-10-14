العالم أبَّن قائد العمل الإنساني: رسول سلام أثَّر في رسم الخارطة الدولية

عربيات ودوليات

أبن العالم عبر منبر الجمعية العامة للامم المتحدة قائد العمل الانساني وعميد الدبلوماسية ورائدها صانع السلام فقيد الكويت والامتين العربية والاسلامية الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-. وخلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة للامم المتحدة لتأبين المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على روحه الطاهرة مستذكرين مناقبه ومآثره وما خلفه من ارث تاريخي في مجال الانسانية والدبلوماسية الوقائية وصناعة السلام والوساطة في حل النزاعات وتعزيز مقاصد ميثاق الامم المتحدة. وقال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة فولكان بوزكر في كلمة له «ان الراحل عرف عنه انه رائد للدبلوماسية الوقائية لالتزامه بالسلام وحل النزاعات عبر الحوار حيث كان وزيرا للخارجية لاربعة عقود وكان له دور محوري في انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التعاون في منطقة الشرق الاوسط والعالم».

واضاف بوزكر انه وخلال قمة اعتماد اهداف التنمية المستدامة في عام 2015 اكد الشيخ صباح على التزام الكويت بخطة الامم المتحدة 2030 بوضوح اذ لم يأت ذلك من فراغ حيث كان منذ انضمام الكويت للمنظمة في عام 1963 شريكا فاعلا للامم المتحدة وعاملا على تحقيق اهدافها في جميع المجالات.

واشار الى ان الامم المتحدة اقرت بعمل هذا القائد البارز والفارس في مجال العمل الانساني حيث ساهمت هذه الريادة بانقاذ عشرات الالاف من الارواح وحفزت اخرين للمشاركة في العمل الانساني وهذا الكرم والسخاء من الكويت واميرها الراحل تجاوز الشرق الاوسط الى مختلف انحاء العالم.

رسول سلام

من جانبه، قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في كلمته «لقد كان سموه رجل دولة متميزا وإنسانيا بارزا وباني جسور ورسول سلام ونحزن مع الكويت على خسارته فقد أعطى سموه الأولوية للتعاون والتعددية وقاد الكويت للانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1963.. أدار السياسة الخارجية لبلاده لما يقرب من 60 عاما أولا كوزير للخارجية ثم كحاكم». واضاف «طوال فترة حكمه نال سموه التقدير والاحترام من القريب والبعيد لقيادته البارزة والتزامه بصنع السلام ولقد كان دائما على استعداد لمد الجسور بين الأديان والثقافات والبلدان في الجوار وما وراءه وبفضل البصيرة والحكمة السياسية والمثابرة شكل سموه الخط الدبلوماسي الوقائي للكويت في المنطقة وعلى الصعيد الدولي».واشار غوتيريش الى ان الامير الراحل لعب دورا حيويا في التوسط في الأزمات وتيسير الحوار ونشر رسائل السلام والتسامح والتعايش واصفا اياه بصديق مقرب للأمم المتحدة وكان سموه أيضا على الخطوط الأمامية لتعبئة المجتمع الدولي في أعمال التضامن. وتابع قائلا «كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين وفي ذروة أزمة اللاجئين السوريين مع الوضع السياسي المعقد في الوقت الحالي كان من الصعب للغاية حشد التضامن الدولي لدعم اللاجئين السوريين وكان سموه هو الذي قرر عقد أول مؤتمر للتضامن وبدأت الكويت بعرض سخي للغاية لدرجة أن جميع الدول الأخرى شعرت بالحاجة إلى فعل الشيء نفسه وتمكنا من تقديم استجابة فعالة أزمة اللاجئين السوريين».

واضاف «في ظل عدم وجود دولة أخرى تطوعت للقيام بذلك دعا سموه مرة أخرى إلى مؤتمر التضامن والتضامن الإنساني مع الشعب السوري واللاجئين السوريين وحافظ على دعم كبير وقيادة كريمة للغاية وكانت مبادرته وقيادته حاسمة في بعض أهم الجهود الإنسانية حول العالم وتحسنت حياة الملايين من المحتاجين بسبب تعاطفه والتزامه».

واكد غوتيريش «لقد اسهمت الرؤية الطموحة للراحل في تطور الكويت الحديثة وتجلى عمله لدعم وتمكين المرأة على جميع المستويات في جهوده لضمان حق المرأة في التصويت في الكويت ولقد فقد العالم قائدا عالميا ورمزا للإنسانية». واعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى استمرار الشراكة القوية والصداقة مع الكويت بناء على إرث سموه متعهدا بمواصلة دعم جهود الوساطة الكويتية ودورها في تعزيز السلام والاستقرار ومعربا عن ثقته من أن جهود سموه الحثيثة في الدبلوماسية الإقليمية والدولية والاستقرار ستبقى أولوية للكويت.

من جانبه قال ممثل الدول الافريقية في كلمته «باحترام بالغ احيي نيابة عن المجموعة الافريقية الفقيد الشيخ صباح الاحمد الذي انتقل من عالمنا منذ اسبوعين وترك ارثا مهماً من خلال مشاركاته واسهاماته الكبيرة في تنمية دولة الكويت وفي الجهود الانسانية الدولية في كل انحاء العالم».

واضاف «ان الشيخ صباح الاحمد كان صاحب رؤية وقيادة في الوطن وهو ما ادى الى تقدم كبير في مجالات مهمة كثيرة حيث ساعدت جهوده على ضمان تمتع الكويت بشراكة ودور دوليين مهمين» وتابع قائلا «ومنذ عامين بقيادة الشيخ صباح تبرعت الكويت بمئات الملايين الدولارات من اجل عمليات الاغاثة والعمل الانسانية ليس في الشرق الاوسط انما في بلدان افريقية كثيرة».

واوضح «ان هذه الريادة الكويتية انقذت الارواح وحفزت الآخرين على المشاركة في العمل الانساني وبقيادته اصبحت الكويت شريكا مهماً ومساهما في العمل الانساني ما ساعد على تحسين حياة الناس في انحاء العالم وكانت جهوده في تعزيز الحوار والسلام بالغة الاهمية ولن تنسى ابدا».

من جانبه قال ممثل دول آسيا والمحيط الهادئ في كلمة مماثلة «ان المغفور له الامير الراحل سيتذكره الجميع لقيادته العظيمة ولاعماله التي اتسمت بالسخاء والتعاطف ان قيادته الاستثنائية في المجال الإنساني امر سيتذكره الجميع».

واشار الى انه في عام 2014 قام الامين العام للامم المتحدة السابق بان كي مون بتقديم جائزة للفقيد لانجازاته في المجال الانساني «وسيتذكره الجميع لدوره العظيم في انشاء مركز انساني يبعث على الفخر لجميع الكويتيين وقد جعل من الكويت دولة صانعة للسلام وللتنمية على المستويين الاقليمي والدولي على حد سواء».

واوضح «اليوم نخلد ذكراه ونحيي انجازات الفقيد الشيخ صباح الاحمد اذ نشكره ونشكر الكويت شعبا وحكومة على السخاء الكبير الذي اتسم به هذا البلد تجاه كل المحتاجين وسنتذكر دائما الشيخ صباح بصفته من اهم مناصري التسامح والسلام وابرز دائما الشجاعة وكان رجل دولة بكل معنى الكلمة ووضع السلام كاولوية فوق كل شيء ونحن اذ نحيي الذكرى 75 لانشاء الامم المتحدة سيتذكر الجميع الشيخ صباح كصانع للسلام وكقائد للعمل الانساني في هذه المنظمة وخارجها».

من ناحيته قال ممثل مجموعة بلدان شرق اوروبا «كان سموه رجلا حكيما ورائدا في الدبلوماسية العربية وذلك بسبب شجاعته واقدامه واصراره على النهوض بالدبلوماسية في المنطقة وخارجها داخل البلد وخارجها لقد ترك للعالم اجمع تركة عظيمة لعقود وعقود ابقى على التزام الكويت بالتعاون الدولي لاسيما في اطار الامم المتحدة وكانت عزيمته قوية في مواجهة الحروب والغزو الاجنبي».

واشار الى ان الراحل «كان مساهما كبيرا في جهود التحالف الدولي الذي خلص الكويت من غزو العراق في عهد صدام حسين وما من عضو في الامم المتحدة سيترك وحيدا في مواجهة مثل هذا العدوان حيث عمل على المصالحة في الخليج وفي منطقة الشرق الاوسط برمتها».

واضاف «ان سمو الامير الراحل كان من بناة مجلس التعاون الخليجي وقد ابرز بلده التزاما قويا بتعزيز دور الامم المتحدة ولاسيما من خلال عضوية الكويت غير الدائمة بمجلس الامن فضلا عن استضافة الكويت عدة مؤتمرات للمانحين ولاسيما لمساعدة سورية والعراق».

من جانبه، قال ممثل اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في كلمته « نحيي ذكرى الفقيد الشيخ صباح الاحمد فشخصيته ودوره كرجل دولة قد برزتا قبل ذلك عندما كان وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء وهو يعتبر مثالا يحتذى به اثر في دور بلده العالمي لاكثر من 50 عاما وكان رائدا حقا لاستقرار بلده ومنطقته ووسيطا في عدد من النزاعات». وشدد على الدور الحاسم «للراحل من اجل رفعة اسم دولة الكويت حيث اضطلع بدور كبير في انشاء مجلس التعاون الخليجي» مستذكرا دوره الانساني حيث اسهم بسخاء كبير في الجهود المبذولة لدعم اللاجئين «وحيته المنظمة بتسليمه جائزة الشخصية الانسانية وقد كان من كبار قادة العالم». وقال ان الشخصيات على غرار شخصية سمو الامير الراحل «من اكثر المؤثرين في جهود المجتمع الدولي وكان يشجعنا على بناء الجسور بين الدول وتحقيق التعاون مع مختلف البلدان».

من جانبه، قال ممثل دول اوروبا الغربية في كلمته «المغفور له والشعب الكويتي في قلوبنا وافكارنا في هذه الفترة العصيبة وسنتذكر دائما التزام الراحل دائما من اجل السلام والانشطة الانسانية لقد كان صوتا يركز على الواقعية والجهود العملية وقدم دعما انسانيا سخيا في عدد من النزاعات».

واضاف «ان الكويت استضافت عددا من مؤتمرات المانحين في منطقة سادت فيها النزاعات وكان المغفور له وسيطا ومارس مبدأ التسوية السلمية للمنازعات وهو مبدأ مرسخ في ميثاق الامم المتحدة وان قيادته وريادته برزتا في الدور المستقل والمهم الذي اضطلعت به الكويت اثناء عضويتها غير الدائمة بمجلس الامن ونحن نشكر دوره في تكريس تعددية الاطراف وسنتذكر دائما ارثه العظيم».

عميد الدبلوماسية

من ناحيتها، قالت ممثلة البلد المضيف الولايات المتحدة «من دواعي الشرف تخليد ذكرى الفقيد الشيخ صباح ونعرب عن التعازي لاسرته وللكويت حكومة وشعباً.. سيتذكره الجميع ليس في بلده فحسب وانما في المنطقة والعالم بأسره والامم المتحدة وكما قال وزير الخارجية مايك بومبيو فإن الشيخ صباح اثر في رسم خارطة العالم كما نعرفه اليوم وحقق الكثير من التغيير في بلده والشرق الاوسط». واكدت «ان الشيخ صباح عقد صداقات عظيمة على مدار حياته وذلك لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات وكان الجميع يعرفه بصفته رائداً وعميداً للدبلوماسية العربية ولقد كان وزيرا للخارجية لاربعة عقود وتولى الامارة ليكرس عمله للسلام حيث اضطلع بدور بالغ الاهمية في انشاء مجلس التعاون الخليجي ولعل هذا من اهم انجازاته». وتابعت قائلة «الشيخ صباح اخذ الكويت وسار بها على مسار التنمية المستدامة وكان وسيطا دائما في النزاعات ونجح في تجاوز العديد من العقبات لانهاء انعدام الاستقرار وتحقيق السلام وكان صديقا لجميع البلدان ولجميع الامم وبذل قصارى الجهود لاعادة بناء علاقة قوية مع العراق وهذا يبين التزامه بالسلام وبالتعايش السلمي». واكدت «لم يكتف بالحديث بالاقوال بل ان سخاء بلده اسهم في دعم الاصدقاء والجيران عندما كانوا في امس الحاجة لذلك فان هذا السخاء الكبير جعل الامم المتحدة تسمية قائد للعمل الانساني في عام 2014 وفي عام 2018 استضاف قمة سمحت بتعبئة 30 مليار دولار لاعادة بناء العراق بعد داعش».

واشارت الى استضافة الكويت عدة مؤتمرات لمساعدة سورية في اطار الحرب الاهلية حيث كان سمو الامير الراحل «مهندسا لعدة جهود بذلتها الكويت لدعم بلدان العالم فالكويت تقاسمت اذا مع الولايات المتحدة قيما كبيرة ومثلا عليا ونهضت بعالم اكثر امنا وامانا». واعربت عن تقديرها للشراكة التي عقدها الامير الراحل مع دول المنطقة ومع الرئيس الاميركي دونالد ترامب لذلك منحته الولايات المتحدة اعلى اوسمتها للاعراب عن التقدير لجهوده واليوم تعرب الولايات المتحدة عن بالغ الاسى لوفاة هذا الصديق العظيم الذي كان قائدا انسانيا وبذل كل الجهود لجعل المنطقة والعالم اكثر استقرارا».

كلمة الدول العربية ألقاها مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد ادريس، والذي أكد أن اعمال سمو الامير الراحل النبيلة تبقى شاهدة على ذكراه العطرة وهو رمز من رموز الامة العربية ينتمي الى جيل القادة الرواد وقد عمل على تحقيق نهضة دولة الكويت.

أما ممثلة دولة الامارات العربية المتحدة فقد قالت إن سمو الامير الراحل قائد فذ سعى الى تحقيق السلام وايد القضايا الانسانية وعبأ الجهود عبر كل المنابر لدعم الشعوب المحتاجة وتعاطفه مع المحتاجين ظهر في اسهاماته السخية.

واختتمت الجلسة بكلمة لسفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قال فيها إن سمو الامير الراحل علامة مضيئة في تاريخ الكويت تشهد على التقدم والتطور الذي تحقق في عهده من قفزات بالتنمية البشرية شملت جميع فئات المجتمع.

وأكد أن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد لم يتوان في الدفاع عن القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الأمير الراحل أرسى قواعد وأسس متينة للسياسة الخارجية والدبلوماسية الكويتية عنوانها العقلانية وسمتها الاعتدال ونهجها الاتزان وأساسها الالتزام بالمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

