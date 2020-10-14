ترامب يريد تقبيل فلوريدا.. «بلا كمام»

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سانفورد - (فلوريدا)- الوكالات: عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا اول مهرجان انتخابي بعد اصابته بوباء «كورونا» الذي ارغمه على تجميد حملته لعشرة ايام، مؤكدا لأنصاره انه «قوي للغاية» قبل 22 يوما من المواجهة الرئاسية مع جو بايدن. وهتف للحشود المتجمعة في سانفورد بولاية فلوريدا عازما على اثبات عودته الصاخبة الى السباق «لقد تخطيته والآن يقولون ان لدي مناعة» ضد فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف وسط ضحك انصاره «يمكنني ان اسير وسط هذا الحشد ان اقبّل الحضور اجمعين، ان اقبّل الرجال والنساء الجميلات».

وفي ظل استطلاعات للرأي تشير جميعها الى تقدم بايدن عليه، يأمل الرئيس الجمهوري في ردم الهوة خلال الشوط الأخيرة من الحملة من خلال التنقل في ارجاء البلاد.

وبعد اسبوع فقط من خروجه من المستشفى، بدا ترامب مفعما بالنشاط لدى القائه خطابه الذي استغرق اكثر من ساعة ولم يوفّر فيه ايا من اهدافه الانتخابية المعتادة الا وهاجمه، من «المحتالة هيلاري» كلينتون الى الصحافة «الفاسدة» مع اطلاق تحذيرات شديدة من مخاطر «اليسار الراديكالي» والكابوس الاشتراكي». وسخر من نائب الرئيس السابق الذي يلقبه «جو النعس» مؤكدا انها لم يعد يشبه «أيا كان».

ولم يشارك بايدن في اي تجمع انتخابي كبير منذ عدة اشهر، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات الصحية للحد من تفشي الوباء.

وهتف ترامب «أحب فلوريدا!»، متوددا الى سكان الولاية التي قد تلعب دورا حاسما في الثالث من نوفمبر، غير آبه لاستطلاعات الرأي التي تتوقع كلها هزيمته امام بايدن. وأكد «كان الأمر مماثلا قبل اربع سنوات كانوا يقولون اننا سنخسر فلوريدا» مضيفا «بعد 22 يوما، سنفوز بهذه الولاية وسنفوز بأربع سنوات اضافية في البيت الأبيض!».وحاول في خطابه استنهاض قاعدته الناخبة مشيدا باختياره القاضية ايمي كوني باريت لشغل مقعد في المحكمة العليا.

وعند مغادرته قاعدة اندروز العسكرية القريبة من واشنطن، لم يكن الرئيس يضع كمامة، خلافا لجميع عناصر الجهاز السري المكلفين امنه والمساعدين المحيطين به، وفق سيناريو مدروس لاظهاره في موقع القوة.

وبعيد اقلاع الطائرة الرئاسية، اعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي ان ترامب خضع لفحوص اظهرت نتائج سلبية تؤكد انه لم يعد يحمل الفيروس «لعدة ايام متتالية» باستخدام فحص سريع.

غير ان فحص «أبوت» هذا لا يعطي نتائج دقيقة مثل الفحوص الشائعة الاستخدام.

وان كان ترامب يتباهى بـ»مناعته» ضد المرض الا ان هذه المسألة لا تزال محاطة بالكثير من العوامل غير المؤكدة، اذ لايعرف تحديدا مدى الحماية الناجمة عن الأجسام المضادة التي يكتسبها المريض، ولا الفترة التي يدوم مفعولها.

ويعمد فريق حملة بايدن منذ الاعلان في الأول من اكتوبر عن اصابة الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا بالفيروس، الى نشر نتائج فحوص «كوفيد-19» بشكل يومي، وجميعها سلبية حتى الآن.

في المقابل، تبقى صحة الرئيس محاطة بالغموض اذ يرفض فريقه الطبي ان يحدد متى خضع لآخر فحص جاءت نتيجته سلبية قبل اعلان اصابته بالوباء الذي اودى بأكثر من 214 الف شخص في الولايات المتحدة. ويغذي هذا الغموض الشكوك حول خضوعه فعلا لأي فحص قبل ايام من فحصه الايجابي.

وقال بايدن «كلما بقي ترامب رئيسا افتقر اكثر الى حس المسؤولية» وهو يتهم الرئيس بالتقليل من خطورة الفيروس. وقال بهذا الصدد «سلوكه الشخصي اللامسؤول منذ تشخيص اصابته كان شائنا». وعلق على مهرجان فلوريدا الانتخابي فقال ان ترامب لا يحمل للولاية سوى «خطاب الانقسام» و«الخوف» مضيفا «لكن ما فشل في حمله لايقل خطورة، فهو ليس لديه اي خطة للسيطرة على هذا الفيروس الذي خطف ارواح اكثر من 15 الفا من سكان فلوريدا».

ويتقدم المرشح الديموقراطي بحوالى عشر نقاط على خصمه الجمهوري في متوسط استطلاعات الرأي الوطنية، وعزز تفوقه في نوايا الأصوات في الولايات التي ستحسم الانتخابات.

وبعد فلوريدا، توجه ترامب امس الى بنسيلفانيا وهي ايضا من الولايات الأساسية ثم ايوا اليوم على ان يواصل مهرجاناته بشكل مكثف طوال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

