جماعات اليمين المتطرف تلوح بيوم انتخابات «مسلّح»!

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف موقع «بيزنس انسايدر» الأميركي ان جماعات من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة تخطط لنشر دوريات بعضها مسلحة في يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي في ظروف شديدة الاستقطاب داخل المجتمع الأميركي.

وذكر الموقع ان هذه التصريحات ان تحققت، تثير قلق الخبراء من احتمال وقوع مواجهات عنيفة وترويع الناخبين. وقال زعيم ما يسمى «حراس القسم»، ستيورات رودز وهي جماعة يمينية متطرفة لصحيفة محلية في لوس انجليس ان اعضاء جماعته سيخرجون يوم الانتخابات من اجل حماية الأشخاص الذين سيدلون بأصواتهم. وأضاف ان بعض اعضاء هذه الجماعة سيحملون اسلحة خفيفة. ويتيح التعديل الثاني من الدستور الأميركي للمواطنين حيازة اسلحة نارية، وعدم التعرض لهذا الحق. ويتير تصريح رودز كثيرا من الاستغراب، ذلك ان قوات الأمن في الولايات المتحدة هي التي تضطلع بحق احتكار العنف وفرض الأمن ولو بالقوة. وفي السياق ذاته قالت مجموعة فرعية من جماعة «كيو انون» المتطرفة التي تتبنى وجود نظرية المؤامرة ضد الرئيس دونالد ترامب، «ان هناك اشخاصا وطنيين يستعدون للخروج مسلحين يوم الانتخابات». وأعلنت المجموعة عن الأمر في رسالة نشرت على تطبيق» تلغرام» للتواصل الفوري. وقال رودز، انه في حال حدوث اي طارئ فان افراد جماعته المسلحين لن يتورعوا عن اشهار اسلحتهم، معربا عن قلقه من استهدف اليسار الراديكالي للناخبين في الولايات المتحدة.

