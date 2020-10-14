«نيويورك تايمز»: ترامب استغل موقعه لخدمة شركاته

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحقيق شارك فيه 10 صحافيين ان ما يزيد عن 200 شركة وكيان وحكومة اجنبية حققت استفادة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب، عبر اتفاقيات مع منتجعاته وفنادقه مقابل تسهيلات من ادارته. وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان «المستنقع الذي بناه ترامب» فان الشركات المملوكة لعائلة ترامب جنت خلال اول سنتين من توليه منصب الرئاسة نحو 12 مليون دولار مقابل خدمات من جانب الرئيس او ادارته لـ60 جهة كانت مصالحها معرضة للخطر. وأكدت الصحيفة ان مصالح هذه الجهات «تم بالفعل الدفع بها قدما بطريقة او بأخرى»، من قبل الرئيس او حكومته. ووصفت ترامب بأنه «رجل الأعمال-الرئيس» الذي سخّر ثقافة قضاء المصالح في واشنطن لصالح فنادقه ومنتجعاته، وجنى الملايين من خلال لعبه دور «حارس البوابة لادارته». وأكدت ان تصرفاته تأتي على عكس وعوده الانتخابية في 2016، حيث تعهد حينئذ بتجفيف مستنقعات استغلال النفوذ، على حد تعبيره.وقالت ان ترامب في الواقع «لم يفشل في وضع حد لثقافة المحاباة وقضاء الحاجات في عاصمة البلاد واشنطن لكنه بالعكس تماما قام بتجديد واعادة ابتكار هذه الثقافة اذ تحولت الغرف الخلفية لمجالس الحكم الى اماكن يمتزج فيها الشأن العام بالخاص، وتهيمن عليها لغة المصالح». وتؤكد الصحيفة ان بيانات الاقرار الضريبي الفدرالية لترامب وامبراطوريته التجارية، والتي كشف عنها تحقيق آخر للصحيفة الشهر الماضي، اظهرت انه حتى عندما استفاد من صورته كرجل اعمال ناجح من اجل الفوز بالرئاسة فان مساحات كبيرة من ممتلكاته العقارية كانت تحت ضغوط مالية وتكبدت خسائر خلال العقود السابقة. لكن بمجرد وصوله للبيت الأبيض، اكتشف هو وأسرته منبعا جديدا ومربحا للايرادات وهم الأشخاص الذين يريدون خدمة ما من السيد الرئيس. وذكرت ان اولئك الذين تقربوا من ترامب سعيا لقضاء مصالحهم تنوعوا ما بين ساسة اجانب، وأباطرة صناعة السكر في ولاية فلوريدا، وملياردير صيني، وأمير صربي، ومستثمرين في قطاع البترول ونشطاء حكوميين صغار وقد منحتهم ادارة ترامب التمويل والقوانين والأراضي ومكنهم الرئيس من الحصول على تعيينات في فرق عمل او حتى في سفارات.وضمّت هذه المجموعات منظمات دينية، خاصة الانجيليين الذين استفادوا من شعبية الرئيس في اوساط مريديهم لجمع التبرعات وتعزيز نفوذهم.

