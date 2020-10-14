مرشحة المحكمة العليا تشطر مجلس الشيوخ

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واشنطن - الوكالات: شهدت جلسة الاستماع الى القاضية ايمي كوني باريت، التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا في مجلس الشيوخ خلافا حادا بين الجمهوريين والديموقراطيين. وعقدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي اولى جلسات الاستماع للتصديق على ترشيح القاضية ايمي باريت لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا الأميركية الذي خلفته القاضية الراحلة روث بيدر غينسبيرغ. ويثير ترشيح الرئيس ترامب لباريت قبل اسابيع قليلة من الانتخابات جدلا كبيرا بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وقد اشاد رئيس اللجنة القضائية السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالقاضية ايمي كوني باريت معتبرا انها مؤهلة للمنصب وأن اختيارها يجب ان تفخر به البلاد لكونها من فئة المتميزين.

في المقابل دعت كبيرة الديموقراطيين في اللجنة القضائية السيناتورة دايان فاين ستاين الى تأجيل البت في تعيين القاضية باريت للرئيس المقبل، مؤكدة ان غراهام نفسه وعد بذلك قبل عامين.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ان الديموقراطيين لن «يوفروا النصاب القانوني» للأصوات. وخلال مؤتمر صحافي انتقد شومر الجمهوريين لدفعهم تعيين باريت في المحكمة، قائلاً ان الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيفعلون كل ما في وسعهم لمنع تأكيد تعيين باريت. ومضى شومر يقول ان احد الطرق التي يفكر بها الديموقراطيون في منع التعيين هي عدم توفير النصاب القانوني مما يعني ان الديموقراطيين لن يحضروا جلسات الاستماع والتصويت لذلك لا يمكن انجاز العمل. ويبلغ نصاب مجلس الشيوخ 51 عضوا. وهناك 22 عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ المسؤولة عن عملية التثبيت وهناك حاجة لتسعة اعضاء لاكتمال النصاب في اللجنة من بينهم اثنان على الأقل من حزب الأقلية وقال شومر «سنتحدث عن موعد اجراء التصويت الفعلي في اللجنة. وشدد شومر على ان «النصاب القانوني لن يكتمل». ويمكن للجمهوريين وضع قاعدة جديدة والتصويت عليها لانهاء النصاب القانوني في اللجنة، او يمكن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تقديم قرار من شأنه ان يجعله لايحتاج بعد الآن الى عملية استماع امام اللجنة القضائية ويمكن تقديم الترشيح مباشرة الى التصويت الكامل. وكان شومر قال انه يتعين على باريت، في حال موافقة المجلس على ترشحها، التنحي عن النظر في اي قضايا تتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة او ما يتصل بقانون «أوباما كير» للرعاية الصحية.

