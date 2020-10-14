«فورين بوليسي»: كشف رسائل كلينتون يثير التوتر في الخارجية

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نيويورك - الوكالات: سبب وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لرئيسه ترامب بالكشف عن رسائل وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون توترا بين مسؤولي الدولة وعمق الانقسامات عشية الانتخابات الرئاسية.

وحسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، فان «اندفاع بومبيو لنيل رضا ترامب والكشف عن الرسائل الالكترونية القديمة لهيلاري كلينتون يثير انشغال العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الذين يخشون ان تكون هذه الخطوة غير قانونية وتشكل تدخلا في الانتخابات».

واشارت المجلة الى اجواء سياسية متشنجة في الخارجية والكونغرس نقلا عن عن 4 مسؤولين اميركيين عدد من مساعدي الكونغرس متسائلة عن خلفية هذه الرغبة الملحة في نشر رسائل كلينتون بعد نحو ثمانية اعوام من تركها وزارة الخارجية.

وأكدت المجلة الأميركية ان مسؤولين كبارا في وزارة الخارجية الأميركية يعتبرون ان تنفيذ اوامر بومبيو قد يكون مخالفا لقانون «هاتش» الفيدرالي الذي قد يسبب متاعب للمتعاونين مع وزير الخارجية الحالي.

