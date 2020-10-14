10 ملايين أميركي أدلوا بأصواتهم «الشخصية» مبكراً

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واشنطن - الوكالات ادلى اكثر من 10 ملايين ناخب اميركي منذ الاثنين بأصواتهم، مع بدء التصويت الشخصي المبكر في الانتخابات الرئاسية مما يشير الى اقبال كبير على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة. وقال «مشروع الانتخابات الأميركية» التابع لجامعة فلوريدا ان الناخبين ادلوا بنحو من 10 ملايين و300 الف بطاقة اقتراع في الولايات المعنية، موضحا ان هذا العدد يزيد بأضعاف عما كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل 4 سنوات. واعتبر المراقبون ان هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في اعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر البريد، بسبب مخاوفهم من الادلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة ازمة فيروس «كورونا». وفي ولاية جورجيا، انتظر الناخبون ساعات طويلة وواجهت مراكز الاقتراع في مقاطعتين على الأقل مشاكل الكترونية لفترة وجيزة. ورغم انها دأبت على التصويت للجمهوريين، فان جورجيا باتت ضمن الولايات المتأرجحة في الانتخابات الجارية. ومع توقع نسبة مشاركة قياسية بالانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل والمخاوف من انتشار «كورونا»، يحث مسؤولو الانتخابات على التصويت مبكرا. وكشف استطلاع لصحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «ايه بي سي نيوز» قبل يومين ان المرشح الديموقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق 12 نقطة.