رؤية مصرية - عراقية - أردنية مشتركة للأمن القومي

عربيات ودوليات

اتفق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، امس على ضرورة التنسيق والتعاون لحفظ الأمن العربي ومنع التدخلات الاقليمية في المنطقة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع وزيري خارجية الأردن، أيمن الصفدي والعراق، فؤاد حسين، ان لدى الدول الثلاث رؤية مشتركة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي، ومنع التدخلات في شؤون الدول العربية.

وأضاف «تناولنا التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. وتحدثنا فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا وأهمية التوصل لحلول سياسية تتيح استعادة هذه الدول لاستقرارها والحفاظ على سيادتها». وأضاف «أطلعت الوزيرين على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة».

من جهته، عرض وزير الخارجية العراقية التحديات المرتبطة بالأمن المائي العراقي. في حين اكد الوزير الأردني أن استمرار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يمثل خطرا على أمن المنطقة برمتها، مضيفا «رؤيتنا مشتركة حول القضايا الاقليمية.. ونثمن جهود مصر وندعمها في الأزمة الليبية». وأضاف أن الأمن المائي هو جزء من الأمن العربي، مشددا «نقف مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة». وقال الصفدي «يجب أن نحمي العراق من تبعات أو تداعيات أي خلافات اقليمية من أجل حماية المنطقة من أي خطر». وعقد وزراءُ خارجية مصر والعراق والأردن، في وقت سابق امس اجتماعاً في القاهرة لآلية التنسيق الثلاثي، وفق ما أعلنت الخارجيةُ المصرية.

وقال شكري، أول من أمس الاثنين، ان الاجتماعات الثلاثية تأتي لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الثلاث. وشدد على أنه تم التطرق لعدد من القضايا التي تخص المنطقة والتحديات التي تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بينها في اطار العمل المشترك.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على الدور المصري، ووصفه بالأساسي في العلاقات الخارجية الاقليمية بالنسبة لبغداد.

واكد وزير الخارجية العراقي أيضا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر لتنسيق السياسة الخارجية ومناقشة الوضع الاقليمي والدولي، وازالة العقبات التي قد تواجه البلدين. وسلم وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشفت مصادر «العربية» أن الرسالة تضمنت طلباً لدعم من مصر في مواجهة التدخلات التركية والاقليمية.

