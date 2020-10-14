الأسد: حرائق الغابات «كارثة وطنية»

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دمشق- الوكالات: اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد امس الحرائق التي التهمت أحراجاً وحقولاً واسعة في سوريا «كارثة وطنية» خلال قيامه بزيارة لتفقد الأضرار التي نجمت عنها في محافظة اللاذقية في غرب البلاد.

واندلعت فجر الجمعة حرائق ضخمة أتت على آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية في محافظات اللاذقية الساحلية وطرطوس في الغرب وحمص في وسط البلاد، قبل أن تتمكن فرق الاطفاء بمؤازرة الطوافات العسكرية من اخمادها الأحد.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في تقرير عن تدمير أكثر من تسعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والبساتين وأشجار الزيتون الذي اقترب موسم قطافه. وخلال زيارة له الى ريف اللاذقية، قال الأسد في حديث صحافي للاعلام الرسمي «هذه كارثة وطنية بالمعنى الانساني او بالمعنى الاقتصادي أو بالمعنى البيئي»، واعداً بتقديم الدعم لأهالي المناطق المتضررة الذين فقدوا محاصيلهم جراء الحرائق. وأشار الى أن الهدف من زيارته هو تقييم الأضرار.

وأكد أن «الدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من هذا الدعم وهو دعم مادي لتتمكن هذه العائلات من البقاء في هذه الأراضي واستثمارها» مشيراً الى أن «معظم العائلات المتضررة خسرت الموسم الحالي وبالتالي بالحد الأدنى نتحدث عن فقدان الموارد لمدة عام، وهناك عائلات فقدت الأشجار بشكل كلي، وهي بحاجة لعدة سنوات حتى تصبح منتجة وخاصة الزيتون». وأتت الحرائق على أراض واسعة مزروعة بشجر الزيتون. واعتبر الأسد أن «آثار الحريق ستستمر لسنوات»، مشيراً الى أن الجزء الأكبر من الأضرار طال المناطق الحرجية.

الى ذلك دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأمة العربية والعالم الى التكاتف من أجل سورية وشعبها المكلوم في ظل ما تمر به من ظروف صعبة.وكتب شيخ الأزهر في تغريدة على موقع «تويتر»، «قلوبنا تحترق ألماً لما تمر به سورية الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية». وأضاف داعيا «اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار».

وبحسب تقديرات أولية نشرها «أوتشا» تضررت قرابة 28 ألف أسرة أي 140 ألف شخص، بمنازلها أو ممتلكاتها أو أراضيها الزراعية.

