جولة أوروبية لرئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل

عربيات ودوليات

يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بجولة أوروبية تشمل كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأسبوع المقبل لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وذكر مصدر سياسي عراقي لـ «النهار» ان «الكاظمي سيترأس وفدا رفيع المستوى وسوف يلتقي خلالها بالمسؤولين في تلك البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة العليا للعراق».

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد في وقت سابق، أن الجولة الأوروبية ستتضمن الطلب من البرلمان الأوروبي ارسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجرى في العراق في شهر يونيو المقبل.

وقال حسين ، ان «رئيس الوزراء، سيطلب خلال زيارته الى أوروبا، من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الارهاب، أو تتيح تبييض الأموال».

وبشأن زيارة فرنسا، أكد وزير الخارجية، أنه سيكون من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي.

ولفت الى أن «هناك رغبة فرنسية في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا، ثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، اضافة الى المسائل الأمنية والعسكرية».

