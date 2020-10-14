طهران: سنصدر ونشتري أسلحة نوعية بعد 18 أكتوبر

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: أعلنت ايران أنه يحق لها تصدير وشراء الأسلحة التقليدية بدون اذن ابتداء من 18 أكتوبر، رغم قرار ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعادة فرض حظر الأسلحة على طهران.

وكان الحظر ضمن الاتفاق النووي الايراني الذي وقعته ايران مع الدول الكبرى في فيينا عام 2015، والذي انسحبت منه ادارة ترامب بشكل أحادي عام 2018. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة «سيكون 18 أكتوبر اليوم الذي ستهزم فيه أميركا والتي لم تنجح بتنفيذ أجندتها، رغم العناد والأساليب الملتوية والتدابير غير القانونية». وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بوميو، اعلن في سبتمبر أن أميركا قررت، بشكل أحادي، اعادة فرض العقوبات على ايران بعد أن رفض مجلس الامن اقتراحا أميركيا لتمديد حظر الأسلحة على طهران، لتكون هذه آخر خطوات سياسة «الضغط الأقصى» على ايران. وقال خطيب زادة «لقد أثبتت ايران أن أميركا ليست تلك القوة العظمى التي تحاول الظهور بصورتها» في حين أكد المرشد الايراني، علي خامنئي، الاثنين، أن ايران «ستواصل الصمود والمقاومة من أجل تحويل سياسة الضغط الأقصى الأميركية الى أقصى درجات العار ومصدر ندم لها»، حسب قوله.

وقال خطيب زادة ان «الولايات المتحدة مصابة بجنون العقوبات، وفرض الحظر على البنوك الايرانية مجرد حرب نفسية ناجمة عن فشل الادارة الأميركية في تحقيق أهدافها تجاه طهران».

وأضاف المتحدث أن «العقوبات الأميركية على المصارف الايرانية استعراض مسرحي، لكننا لا ننكر تأثيرها والحاقها خسائر حقيقية بايران». وأوضح أن سياسة الضغوط الأميركية القصوى لم تفلح في تحقيق أهدافها، كما أن الولايات المتحدة فشلت في ضغوطها في قطاع النفط.

