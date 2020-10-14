«الصحة العالمية»: «مناعة القطيع» مرفوضة أخلاقياً

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عواصم – الوكالات: حذر مدير منظمة الصحة العالمية من مخاطر الاعتماد على فكرة «مناعة القطيع» لمواجهة تفشي وباء «كورونا». وتحدث مناعة القطيع عندما يصبح جزء كبير من المجتمع محصناً ضد مرض ما من خلال اللقاحات أو من خلال الانتشار الواسع له.

وروج البعض لفكرة السماح لفيروس كورونا بالانتشار بشكل طبيعي في ظل عدم وجود لقاح.

لكن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس قال ان مثل هذا النهج «اشكالي على المستوى العلمي والأخلاقي» وتوجد حاليا أكثر من 37 مليون حالة اصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم منذ بدء الوباء وتوفي أكثر من مليون شخص جراء الاصابة بالفيروس.

كما يجري العمل على تطوير مئات اللقاحات عدد منها في مرحلة متقدمة.

وفي مؤتمر صحافي قال غيبريسوس ان الآثار طويلة المدى لفيروس «كورونا» بالاضافة الى قوة ومدة أي استجابة مناعية لا تزال غير معروفة وقال ان «مناعة القطيع تتحقق من خلال حماية الناس من الفيروس وليس بتعريضهم له».

وأضاف «لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدمت مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض ناهيك عن جائحة» وقال مدير منظمة الصحة العالمية ان التقديرات تشير الى أن 10% فقط من الأشخاص تعرضوا لفيروس كورونا في معظم البلدان وقال «ان ترك «كوفيد-19» ينتشر من دون رادع يعني السماح بالاصابات غير الضرورية وبالمعاناة والموت».

وقالت منظمة الصحة العالمية، ان عدد المصابين في العالم، ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2.2 مليون، وهي أعلى زيادة في سبعة أيام منذ بداية الوباء. وذكرت المنظمة العالمية، في جنيف أن عدد الوفيات بسبب المرض، ازداد بمقدار 39 ألفا، وهو ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق.

في غضون ذلك أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن نظام جديد للتحذير من خطر انتشار جائحة «كورونا» المستجد من 3 مستويات، وقال رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحافي في لندن، انه ليس من الصواب فرض حجر صحي وطني بسبب ارتفاع اصابات فيروس كورونا بالبلاد، مضيفا أن حكومته أنشأت 3 مستويات تحذير مختلفة لمكافحة كورونا هي متوسطة، وعالية، وعالية جدا. وأضاف جونسون أن الهدف من هذا النظام توحيد الاجراءات من منطقة لأخرى، عبر تبسيطها أو تشديدها حسب مستوى التحذير.

