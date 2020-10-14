«جونسون اند جونسون» تعلق التجارب على لقاحها المضاد لـ«كورونا»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أعلنت مجموعة «جونسون اند جونسون» للصناعات الدوائية أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لـ«كوفيد-19» بعد اصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر. وقالت المجموعة في بيان لها «لقد أوقفنا مؤقتا كل عمليات التلقيح الاضافية في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضاد لـ«كوفيد-19» بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة». وأوضحت الشركة أنه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، تم اغلاق نظام للتسجيل عبر الانترنت استحدثته في سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور.

