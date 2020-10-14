كاراباخ .. الانتهاكات اليومية للهدنة تتواصل

عربيات ودوليات

عواصم– الوكالات: واصلت القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورنو كاراباخ والجيش الأذربيجاني امس القتال في عدة مناطق على الجبهة، في انتهاك لاتفاق الهدنة الانسانية لليوم الرابع على التوالي. وكما يحصل منذ استئناف المعارك في 27 سبتمبر، يتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال الحربية التي اسفرت عن حوالي 600 قتيل بينهم 67 مدنيا، وفقا لتعداد جزئي.ولم تعلن أذربيجان عن أي قتلى في صفوف قواتها. واتهم المسلحون الانفصاليون في ناغورنو كاراباخ الجيش الأذربيجاني بشن هجوم ثلاثي في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للاقليم المعلن من طرف واحد. وأكدت باكو، من جهتها، أنها «تحترم وقف اطلاق النار» لكن الانفصاليين الأرمن أطلقوا النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام الأذربيجانية. ويأتي ذلك غداة زيارة قام بها وزير خارجية أرمينيا الى موسكو، المشرفة على اتفاق لهدنة، لعقد لقاء مع الوسيط في النزاع «مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تتشارك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكان نظيره الاذربيجاني شارك في اجتماع مماثل الأسبوع الماضي في جنيف.