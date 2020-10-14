آراء

حين اضطربت المنطقة، واختلط الحابل بالنابل في بلادها الأعرق على الساحة الإقليمية، لم يكن للمواطن دور، أو حق مشروع، أو رأي فيما يدور، لم يكن المواطن كامل المواطنة، ولا مكتمل الأوصاف والمواصفات والواجبات، كان مجرد «شاهد ما شاف حاجة»، أو خيال مآتة لا يُغني ولا يُسمن من جوع، رأيه على الهامش، ودوره على الرف، ورؤيته لا تُبقي ولا تذر. من هنا كان التفكير هو سيد الموقف، هو إمام المرحلة، وهو بطل غير متوج ضمن منظومة إقليمية تستبدل البطولات، وتختلي بالشكليات، وتقيم القرابين، للمهاترات والمكائد والمناكفات.

أصبحت الدولة فوق بركان، والبركان يعلو كل شيء يبدأ بالمواجهة ثم الاحتدام، حتى «صار النهر الجاري مذبحة، حتى تعب النهر الجاري من آلات الصيادين، حتى تعبت أرض الميعاد من الأحلام، والشارع من وقع الأقدام»، لم يكن هذا الشاعر أو ذاك يدرك أن المستقبل سوف ينتقص من مواطنة أي مواطن، ولم يكن مفكرو اللحظة قادرين على الخوض في معارك يعتبرونها جانبية، ولا يصح للمهمشين الخوض فيها أو التماس الأعذار لأخطائها أو أخطارها.

من هنا كان يجب أن تكون المواطنة حقاً علينا وعلى بني جلدتنا، على أمتنا وبلادنا التي تعاني، وأن تكون المواطنة واجباً، مثلما هي الحياة وحتى لا ينبري أحد ليضيف للمضاف إليه، ويُسَكِّن المجرور، وحتى لا يعتقد البعض أن الكتابة ترف ورفاهية، وأن التشدق بحلم المواطنة مجرد زوبعة في فنجان، لابد وأن ندلو في تلك اللحظات العصيبة التي تعيشها أمتنا بدلونا، ليس من أجل فكرة ليلية والسلام، أو خاطرة تحت سماء، لكن من أجل أمة قاربت على التواري والانزواء، ومن أجل وطن عربي يوشك على التماهي والاختفاء.

المواطنة يجب تكريسها، بأن يتم تقييسها على أساس كامل متكامل، وليس من منطلق طائفي أو مذهبي أو عرقي أو جغرافي، ليس على أساس اللون أو العقيدة أو الأصل والفصل والحسب والنسب والوظيفة، حيث لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والصلاح وصلابة الإيمان، وحيث تختفي كل الألفاظ والألقاب الجارحة للمواطن عندما يتم تصنيفه مجتمعياً كونه مسلماً أو مسيحياً، سنياً أو شيعياً، أصلياً أو وافداً «مُجنساً»، بل يجب أن يتم التقييم عند اعتلاء المناصب، وملء الشواغر، وتحديد الوظائف على أساس من الكفاءة والدرجة العلمية والخبرات العملية، والمعارف المتراكمة، ليس لأن فلاناً ابن هذا أو ذاك، أو يندرج من «أصل ثابت وفرعه في السماء»، وليس لأنه جاء بحقائبه مدججا بقوانين الهجرة ومغلفاً بالعلاقات والاتصالات، وفي حقيبته وصية ليست واجبة من مسؤول يُشار إليه بالبنان.

إن المواطنة حق حتى يشعر كل مواطن أنه جزءٌ لا يتجزأ من هذا الوطن، إنه جسد داخل جسد، وحلمٌ يعانق رأس، وأمل يتفاعل مع روح.

إن المواطنة حق، نعم، لأنها تعني بأن الشرط الوحيد لعدالة التوزيع في مواقع العمل هو مستوى الأداء، وليس لون المتقدم للوظيفة، أو اسمه، ليس هو الاختيار أو الإقصاء على الهوية، تماماً مثلما كان كذلك في العراق وسورية، وليس على أساس المحاصصة الطائفية مثلما حدث في لبنان قبل المرفأ وبعده ومن يدري؟

لكن المشكلة أن المواطنة لا تتحقق بقرار، فهي موجودة في دساتيرنا، وجاذبة للانتباه في مواثيق وعقود وعهود بلادنا، لكن المشكلة في ذلك التطبيق الأعمى لما يمكن ان يقال عن أهل الثقة وأهل الخبرة، وقتها يمكن أن نضع عشرات الخطوط الحمراء، والأنكى والأمَر تلك المناهج التعليمية التي ترسخ فكرة قديمة عند الترشيح أو الإبعاد، وتشدد عليها، والتعليم المقصور، والمبتسر، وتعاليم النخب الغائبة عن الوعي، الخطاب الديني وتغييره ربما، وأداء الإعلام المحفز للمواطنة على طريقة الأصل والعرق والمذهب واللون والعقيدة قد يكون، بل على أساس اللامحاصصات وتوجيه الكفاءات، وليس من منطلق التقسيم للمقسم أو الترتيق لما أصاب الثوب الأبيض «يوم أكلنا عندما أُكل الثور الأبيض»، إنما على أساس إعادة ترتيب الهرم الوطني من منطلق مختلف، على قاعدة شديدة الحياد مع الأصول والجذور والعقائد والعصبيات، «كلنا بنو آدم، وآدم من تراب»، وكلنا سواسية في الحقوق والواجبات ولو غابت القوانين أو انزوت التشريعات أو تلاقحت المصالح وحصدت البطولات والألقاب.

هنا يمكن أن تكون المواطنة على المحك، وأن نكون جميعًا شعوبًا وقبائل فوق البركان، لا أحد أكبر من القانون، ولا مواطنة سوى المواطنة، مهما تألقت ومهما تأنقت ومهما اختفت خلف شعارات، فإنها ذات يوم سوف تطل بأعناقها على واقع شديد المرارة، إذا لم ننتبه، حتى لا نصبح أمة تتصارع على حبة العدس، وكسرة الخبز، وشربة الماء، إذا لم نعود لمربع التصنيف الحضاري للمجتمع، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون، وإلا فعلى الدنيا السلام.

