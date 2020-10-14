أخلاق الفرجان وأخلاق النبلاء!

آراء

نحن نرمز للشجاعة بعنترة، وللكرم بحاتم الطائي، وللحلم بالأحنف بن قيس، وكذلك نرمز للجهل المُركَّب بأبي جهل، ولمُشعل الفتنة بأبي لهب.. ولا مشاحة في الاصطلاح، فليس هناك فرعون، بل في كل زمن فراعين وفي كل زمان قارون، ولكل قوم إمام ونحن نعيش بين «هذه وتيك» بين أبي جهل وأبي لهب، بين من هو مغلاق للخير، مفتاح للشر، توقظنا نعرة العصبية، وتشدنا شهوة الخصومة العنصرية، التي يمجها الدين والعرف والاذن، وهذه نزعة رعناء من بغي الإنسان على أخيه الإنسان، وتنابز بالألقاب «فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون».

ويخبرنا التاريخ أن السلطان العثماني يحاصر الروم بجيش عرمرم، وهو يهب ويستعد للدخول والاقتحام، بينما كان البيزنطيون آنذاك منهمكين في الجدل: هل الملائكة ذكور أم إناث؟. وكذلك الحال في زمن سقوط الأندلس، حيث طغت العنصرية بين العرب اليمانيين والعرب القيسيين (ولد بطنها ولد ظهرها) وبربر وعرب وأهل الوبر وأهل المدر، «وإذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل، وأشغلهم بالفتن» والكويت ليست بمنأى عن ذلك، يكفي دخول «تويتر» ومواقع التواصل لترى رأي العين. كم هي الملافظ ليست بسعد ولا سعيد، وكل ذلك لينذر بإشعال اتون فتنة عنصرية وطائفية، والسبب في ذلك كله جاهل أرعن يعيش بعقلية الفرجان، وطائفي أخرق يقتاد من الأحقاد، وخطاب الكراهية هو السائد الآن بين عقولهم وأفئدة واحاديث الناس..

ولا جرم أن هناك من يريد الشهرة والصيت على حساب الأوطان، فمن السهل جدا أن تصبح عضواً في البرلمان بشتيمتك للناس، ومن السهل أيضاً أن يشار إليك بالبنان ،عندما تكفر وتلمز طائفة بمقال أو تغريدات. وكم من السهل ان يُخرج الله فيما نفسك عبر فلتات اللسان، من عنصرية بغضاء ونقص في العقل قبل اللسان، وليس هناك أشهر من إبليس ، فالشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء، في الفرقة بين جموع الناس، وله جنود وأحزاب وهم لا يشعرون. فالفردية تعلو فتكون الاستبداد وتنخفض وتكون العصبية. ولقد تعلمنا من صنوف الحياة أن من السهل جداً أن تهدم، ولكن من الصعب عليك أن تبني وتجمع الناس على كلمة سواء، كما قال الشاعر:

ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه

إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمُ

ومن السهل أن تصبح مشهوراً بالسباب، ومن العسير عليك أن تصبح عقلانياً في زمن كثر فيه العميان وأخلاق «الفرجان»، ولو أرجعت البصر في اغلب خطابات وتغريدات العنصرية لوجدتها لم تخرج الا عن حسد من عند انفسهم، ونقص في عقولهم ، وكبر ما هم ببالغيه.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعيش معاً، ونحن مختلفون؟ والاختلاف سنة الحياة (ولا يزالون مختلفين)، وكيف لا نصبر علي طعام واحد؟ ولا نرضى بالتعدد الذي اراه جمال كجمال اللوحة الغناء متعددة الألوان والاصباغ؟ إن التدافع بين البشر ناموس الحياة ،وسنة كونية في عالم الأشياء ، قال تعالى: «وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ»، ومهمة الإنسان هي في تنظيم حالات التدافع بين البشر بالحكمة والموعظة الحسنة، ووفق المواثيق الإنسانية قبل ان تكون في الدساتير والقوانين، وكثير من الخطابات تنظمها الاخلاق والأعراف قبل القانون والقضاء. ويقول الشاعر:

الناسُ للناس من بدوٍ وحاضرةٍ

بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ

إن أحوج ما نحتاج إليه الآن هو بث خطاب التسامح بين كل أطياف المجتمع.. فلنفكر في الإبداع بدلاً من النزاع، بالوحدة بديلاً عن الفرقة. فلكل قوم مجنون، ولكل ناس سفيه، ولكل نبأ مستقر.

ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا

لأصبح الصخر مثقالاً بدينارِ

